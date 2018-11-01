Hemodiyaliz Ünitesi yeni binaya taşındı

Finike'de yapımı tamamlanan yeni Devlet Hastanesi'ne kademeli geçişin ilk aşaması olarak taşınan Hemodiyaliz Ünitesi hastalara hizmet vermeye başladı

Hemodiyaliz Ünitesi yeni binaya taşındı
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FİNİKE Sahilkent Mahallesi'ndeki Karayolları bahçesinde inşa edilen 120 yataklı Finike Devlet Hastanesi yeni hizmet binasının yapımı tamamlandı. Yeni hastaneye kademeli geçişin ilk aşaması olarak Hemodiyaliz Ünitesi taşındı. Hemodiyaliz Ünitesi'nde 29 Ekim itibariyle hizmet verilmeye başlandığını duyuran Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt, kasım ayı içerisinde diğer hizmet birimlerinin de yeni hastaneye taşınarak hizmete açılmasının planlandığını kaydetti.

Yeni hastanedeki Hemodiyaliz Ünitesi'nde hastalara daha ferah ve konforlu bir ortamda hizmet verileceğini belirten Başhekim Kurt, "Hemodiyaliz Ünitesi'nin taşınarak faaliyete girmesi önemli bir aşamaydı. 13 yataklı diyaliz ünitesinde böbrek yetmezliği olan hastalara hizmet verilecek. Fiziksel ortamın iyileşmesiyle birlikte hizmet kalitesi daha da artacak" dedi.

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