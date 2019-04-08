Finikeli öğrencilerden trafik projesi

FİNİKE İsmail Erol Ortaokulu öğrencileri robotik kodlama çalışması kapsamında trafiğe yönelik proje geliştirdi. Ekipte yer alan 5 öğrenci, bilişim teknolojileri öğretmeni Erkan Yelekçi önderliğinde, 'Kör Nokta Uyarı Sistemi' adını verdikleri projeleriyle kör noktalardan trafiğe çıkmaya çalışan araçların kaza yapmalarını engelleyecek sistem geliştirdi. Öğrenciler ayrıca projelerine bir adım ileri taşımak amacıyla geliştirdikleri yeni sistemle otomatik kapı sistemi ve bilgi ekranı uygulamasını da projelerine entegre etti. Öğretmen Erkan Yelekçi, "Okulumuz öğrencileri kör noktalarda araçların karşılaşabileceği sorunları çözebilmek adına Kör Nokta Uyarı Sistemi adını verdikleri çalışma yaptı. Çalışmalarını daha da geliştirmek ve zenginleştirmek isteyen öğrencilerimiz, okul bahçe kapısının kumanda ile kontrol edilmesini sağladı ve bilgi ekranı sistemini projelerine ekledi. Bu sistemle okul giriş çıkışında karşılaşılabilecek olumsuz durumların en aza indirilmesi hedeflenmiştir. Yapılan çalışmada programlanabilir donanımlar alınmış ve kodları okulumuz kodlama ekibi tarafından yazılarak donanımların amaca uygun hale gelmesi sağlanmıştır. Karşılaştıkları bir sorunu kendi kodları ile çözmeleri en büyük kazancımızdır" dedi.