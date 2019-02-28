Finike'de öğrencilere hukuk ve adalet anlatıldı

FİNİKE Cumhuriyet Başsavcısı Uygur Kaan Arısoy, Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Büşra Demir ve Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Esra Akyürek, Hukuk ve Adalet seçmeli dersi kapsamında Finike Cengiz Topel Ortaokulu'nu ziyaret etti. Ders kapsamında 8/A sınıfı öğrencileriyle sohbet eden Başsavcı Uygur Kaan Arısoy, hukuk ve adaletin tanımını yaparak, toplumsal yaşamı düzenleyen ve yaptırımı olan hukuk kurallarının ihlal edilmesi halinde kişilerin nerede adalet arayacaklarını ve nereye başvurmaları gerektiği konusunda bilgi aktardı. Hukuk ve adalet duygusuna dikkati çeken Başsavcı Arısoy, bireylerin çocukluktan başlayarak, hayatlarının her döneminde adil ve hukuk kurallarına saygılı olmalarının adaletli yaşam kurmaları açısından önemli olduğunu vurguladı. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Büşra Demir ve Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi Esra Akyürek de kendi görev alanları hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından Başsavcı Arısoy ve hakimler öğrencilerin sorularını yanıtladı.