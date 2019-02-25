Finike Belediyesi'ne ihale itirazı

CHP Finike Belediye Başkan adayı Mustafa Geyikçi, Finike Belediyesi'nin bazı gayrimenkul ve taşınmazların satışına ilişkin yarın ihaleye çıkacağını belirleterek Finike Kaymakamlığına itirazda bulundu. Mustafa Geyikçi ve beraberindeki bir grup meclis üyesi, Finike Kaymakamlığı ve Finike Belediye Başkanlığı'na itiraz dilekçelerini postaneden iadeli taahhütlü gönderdi. Geyikçi ve meclis üyeleri 27 Şubat'ta yapılması planlanan ihalelerin ertelenmesinin talep etti. 31 Mart'ta yerel seçimlerin yapılacağını kaydeden Mustafa Geyikçi, “Gazete ilanlarından öğrendiğimiz kadarı ile Finike Belediyesi'ne ait eski 300 parsel üzerinde bulunan bazı gayrimenkuller ile Yeni Mahalle'de bulunan dükkanlar yarın ihale yoluyla satılacak. Adeta yangından mal kaçırır gibi ihale yapılıyor. Bunun üzerine harekete geçerek Finike Belediyesi meclis üyeleri olarak itiraz dilekçemizi ilgili makamlara iadeli taahhütlü olarak gönderdik" dedi. Geyikçi, “Seçime 40 gün kadar bir süre kala böyle bir ihalenin yapılmasının uygun olmadığı tarafımızdan değerlendirildi. Söz konusu yerlere ait ihalelerin seçim sonrasına bırakılması hususunda gereğinin yapılmasını ilgili makamlardan talep ettik" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 15:44