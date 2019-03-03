Dülgeroğlu’ndan esnafa, modern sanayi sözü

CUMHUR İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, seçim çalışmalarını durmaksızın sürdürüyor. Dülgeroğlu, sabah saatlerinde ilk olarak otogar esnafını ziyaret etti. Otogar esnafıyla yakından ilgilenen ve esnaflar tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Nail Dülgeroğlu daha sonra, ilçe merkezi içerisinde yer alan sanayi sitesindeki esnafları ziyaret etti. Bütün sanayi sitesini tek tek gezen Dülgeroğlu, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu. MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, "İnşallah başkanlık koltuğuna geçersek, Finike’miz için daha güzel ve daha elverişli bir sanayi merkezi kuracağız. Sanayi merkezimizde hem mobilyacılar, hem galericiler hem de sanayi esnafının ayrı ayrı yerleri olacak. Biz yapamayacağımız söz vermeyiz. İnşallah da sizlere verdiğimiz sözleri yerine getirerek Finike’de daha canlı bir ticaret ortamı sağlayacağız” dedi. Sanayi gezisinin ardından Nail Dülgeroğlu, Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ali Ergin ile birlikte Turunçova Mahallesi’nde yer alan narenciye paketleme tesisleri ile bazı seraları gezerek esnaf ve çalışanları ziyaret etti. Dülgeroğlu, seçim çalışmalarını akşam saatlerinde ise ev toplantıları ve hasta ziyaretleriyle değerlendirdi. Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Hasyurt Mahallesi’nde 3 evde toplantı yaparken, 2 evde de hasta ziyaretinde bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

“Bir taraftan borç ödeyeceğiz, bir taraftan hakkınız olan işleri yapacağız” Belediyenin çok borcu olduğunun iddia edildiğini ifade eden Dülgeroğlu, kendisine ‘Bu kadar borçlu belediyeyle, vaat ettiklerini nasıl yapacaksın?’ sorusuyla çok karşılaştıklarını belirterek, “Kendi kendini finanse eden ve belediyeye para kazandıran bazı projelerimiz var. Belediyenin kasasından tek bir kuruş çıkmadan yapılacak projeler. 25 sene Finike Belediyesi’ne başkanlık yaptım. Türkiye’deki 81 il 800 küsur belediyenin içinde borcu olmayan 7 belediyenin içerisinde teslim ettim. Peki bunu kimi yaptı? Usta yaptı. Bu usta size söylediklerini yapar, hiç merakınız olmasın. Bir taraftan borç ödeyeceğiz, bir taraftan hakkınız olan işleri yapacağız. Hepsi plan ve program içerisinde olacak. Biz bunları yaparken en büyük desteği sizden alacağız. Hasyurt dahil olmak üzere her yerde ekibim var” şeklinde konuştu.