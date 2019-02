Devlet Hastanesi sınıf atladı

FİNİKE Devlet Hastanesi’nin sınıfının yükseltilmesi ile hizmetlerin genişleyeceğini belirten Uslu, yeni branşlar ve doktor kadroları açılacağını söyledi. Uslu, yapılan hizmetin batı Antalya'ya ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu

“Kumluca Devlet Hastanesi’ne sözümüzü tuttuk”

AK Parti Antalya Milletvekili ve TBMM Akdeniz-PA Komisyonu Başkanı Atay Uslu Kumluca Devlet Hastanesi’ne verdikleri ek 50 yatak sözünü de tuttuklarını belirterek, “Daha önce Kumluca Devlet Hastanesine ek 50 yatak yapılması için gerekli ihale süreci tamamlandı ve yer teslimi yapıldı. Geldiğimiz aşamada inşaat süreci başlamış olup, zemin kazı işlemleri devam ediyor. Kısa bir süre içerisinde Kumluca hastanemizin 50 ek yatak kapasiteli bina süreci tamamlanacak ve daha üst bir sınıf olarak halkımızın hizmetine sunacağız.” dedi.

Uslu’dan Demre’ye müjde

Demre ilçesinde de çok modern bir hastane kazandıracaklarının müjdesini veren Uslu, 50 yataklı hastanenin temelini 24 Haziran seçimlerinden önce attıklarını dile getirdi. Uslu, “İnşaat çok hızlı bir şekilde ilerliyor. İnşaat çalışmalarında iş takviminin önünde bir seviyedeyiz. Kaba inşaat, kaplama ve alçı gibi ince işler ve teknik donanım monte işleri devam ediyor. İnşaatta yüzde 70'leri geçtik ve kısa sürede hizmete açacağız. Hastanemiz modern ameliyathaneleri, hasta odaları, yoğun bakım ünitesi ile 5 yıldızlı otel konforunda olacak.” şeklinde konuştu.

Atay Uslu Antalya'da 5 milletvekili, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Büyükşehir Başkanı Menderes Türel, İl Başkanı Ethem Taş, teşkilatlar ve ilçe Belediye Başkanları ile tam bir takım ruhu içinde çalıştıklarını, bu yatırımların her birinde bu ekibin imzası olduğunu ifade ederek;

"Ak Parti her alanda olduğu gibi sağlıkta da büyük yatırımlar yapmıştır. Antalya’nın her noktasında yükselen sağlık yatırımları ile hükümetimiz Antalyalıları modern ve kaliteli sağlık hizmeti ile buluşturmaya devam ediyor. Tamamlanan Kepez Akıllı Sistem Devlet Hastanesi, Finike devlet hastanesi, hizmete giren Elmalı, Korkuteli, Kaş ve Kemer devlet hastaneleri bunun en güzel örnekleridir.” dedi.