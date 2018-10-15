Devlet Hastanesi'ne kalp damar cerrahı atandı

FİNİKE Devlet Hastanesi'nde kalp damar cerrahisi polikliniği hizmet vermeye başladı. Başhekim Op. Dr. Yücel Kurt, batı Antalya bölgesine daha kaliteli ve nitelikli hizmet verebilmek için hekim kadro ve çeşitliliğini arttırdıklarını söyledi. Kalp damar cerrahı Op. Dr. Mustafa Bildiler'in Finike'ye atanmasıyla batı Antalya bölgesinde ihtiyaç duyulan kalp damar polikliniğinin de hizmete açıldığını belirten Başhekim Kurt, bu branşla ilgili rahatsızlığı olan vatandaşların yerinde ve daha hızlı hizmet alacağını kaydetti.

Finike Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcılığı görevine ve hasta kabulüne başlayan Op. Dr. Mustafa Bildiler, kalp damar cerrahisiyle ilgili varis ameliyatları, periferik damar cerrahisi ameliyatları, kronik böbrek yetmezliği olan hastalara yönelik fistül ve kateter ameliyatlarının Finike Devlet Hastanesi bünyesinde yapılacağını kaydetti.