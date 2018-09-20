“Aralık ayında 300 parsel tapularını dağıtacağız” 

FİNİKE Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Sahilkent Mahallesinde 300 parsel toplantısı düzenledi. Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, başkanlığında Sahilkent Seyyid Onbaşı İlkokulu bahçesinde düzenlenen toplantıya, başkan yardımcıları Cengiz Tuna ve Cemal Oskay, belediye meclis üyesi Necamettin Nazlı, birim müdürleri ve çok sayıda hak sahibi katıldı. Başkan Sarıoğlu, çıkan dedikodulara karşılık 300 parselde vatandaşın ödediği ve belediyenin bankaya ödediği tüm dekontları hak sahiplerine gösterdi.



“Satılabilir, kiralanabilir herhangi bir sakınca yok”

300 Parsel ile ilgili çıkan dedikodular yüzünden böyle bir toplantı düzenlediklerine ifade eden Başkan Sarıoğlu, “Bu işin çözülmesini istemeyen taraflar var. Biz banka taksitlerini zamanından önce ödedik. Kesinlikle ve kesinlikle Banka ipoteği yok. Sadece maliyenin orda bana borçlusun yazıyor. Satılabilir, kiralanabilir, kredi çekilebilir herhangi bir sakınca yok” dedi.



“Doğrusunu yapmaya çalıştık”

300 parselin Rayiç bedel üzerinden satılmadığına dikkat çeken Sarıoğlu, “300 Parselde fiyatlar rayiç bedel üzerinden satılsaydı, belki de hak sahiplerinin 3’te 2’si kendi yerlerini alamayacaktı. Hak sahiplerine verilecek diye meclis kararı aldık. Burada bin 200 kişiyle muhatabız. Eski Muhtara, yeni muhtara herkese sorduk. Doğrusunu yapmaya çalıştık” şeklinde konuştu.



“300 Parseli seçim malzemesi yapmadık, hayır duanıza talibiz”

Hiçbir zaman oy kaygısı olmadığına dikkat çeken Sarıoğlu, “Karşıyaka Mahallesinde bazı eski yöneticilerin yaptığı gibi ‘bize oyunuzu verin tapularınızı dağıtalım’ demedik. Bu vaatlerle iki dönem seçim kazananlar oldu. Fakat Karşıyaka mahallesinde tapuları seçim malzemesi yapanlar değil, bize dağıtmak nasip oldu. Biz hiçbir zaman 300 parseli seçim malzemesi yapmadık, yapmayacağız. Cenab-ı Allah’ıma şükrediyorum ki bize nasip etti, çözdük. Seçimden önce Aralık ayında bu tapuları dağıtacağız. 300 parselde bir metre kare yerim yok. Buradan hiçbir beklentim yok, hayır duanıza talibiz.”



“Aralık ayında 300 parsel tapularını dağıtacağız”

300 Parselde çıkan fiyat farkına da açıklık getiren Başkan Sarıoğlu şunları söyledi:

“Elmalı yolunu, bulunduğumuz okulu, liseyi plan dışı bıraktık. 47 bin metrekare alanı plan dışı bırakıp, vatandaşımızın üzerine yük bindirmek istemedik. Sonuçta bu yerler devletimize ait yerler. Fakat, Milli Emlak İstimlak Müdürlüğü bu bölgeyi tespit ederek, dava açarız dediler. Mili Emlak ile davalıyız. Buranın plana dahil edilmesi gerekiyor. Bizde davayı çekin biz bu parayı ödemeye hazırız dedik. Olay bundan ibaret. Dedikoduları aldırış etmeyin. Meclisimiz 300 parsel kararlarını her zaman oybirliğiyle almıştır. Nasip olursa Aralık ayının içinde yine burada bir toplantı yaparak, tapu teslim töreni yapacağız.”



300 Parsel tapuları gösterildi

Ödemesini peşin yapan bazı hak sahiplerinin tapularını gösteren Sarıoğlu, “Paralarını peşin yatıranlara tapuları dağıtıldı. Bütün kafa karışıklıklarını önlemek için bu tapuları gösteriyorum. Tapuların üzerinde hiçbir şekilde banka ipoteği hiçbir şey yok. Bu toplantıyı tapular dağıtılırken yapmak isterdik. Fakat, çıkan dedikodular yüzünden erken yapmak zorunda kaldık. Yok, neymiş, bu para fazla toplandı. Üstünü aldık yedik mi? yani bunlar çok ağır iftiralar. Artan parayı Sahilkent’e yan yol yaptık. Sahil projesini yapıyoruz. İlçemizdeki yapılacak yatırımlar için kullanıyoruz. Şuana kadar bankaya 8 milyon 900 bin lira ödemişiz. 394 adet tapu çıkarabiliyoruz. Son taksit Ağustos 2019 ödenecek” ifadelerini kullandı.