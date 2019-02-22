60'ında okuma yazma öğrendi, hedefi üniversite

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yurt genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği kapsamında Emin Akın İlkokulu'nda açılan okuma yazma kursu tamamlandı. Kursu tamamlayan farklı yaş grubundaki kursiyerlere Finike Emin Akın İlkokulu kütüphanesinde düzenlenen törenle belgeleri törenle verildi. Törene; Finike Kaymakamı Ergün Baysal, Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Kabul, Halk Eğitim Müdürü Mehmet Şimşek, Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Nida Bıçakçı, Emin Akın İlkokulu Müdürü Ümit Yaşar Kocakaya ve kursiyerler katıldı. Törende konuşan Kaymakam Ergün Baysal, Eğitim öğretimde öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek, “Okuma yazma kursunda başarılı olmanız eğitim ve öğretimin ölünceye kadar devam etmesinin güzel bir örneği. Onun içinde sizleri tekrardan tebrik ediyorum. İnşallah zaman içerisinde ukdenizde kalan kitapları da okumaya başlarsınız. Genç arkadaşlarımız da var aranızda. Onların hayatları daha da kolaylaşacaktır. Sıkıntılarını anlayabiliyorum. Mümkünse eğitimini ilerletmek isteyenler de devam etsinler" dedi. Devleti sunduğu imkanların artık çok daha fazla olduğunu ifade eden Kaymakam Baysal, “Kurumsal faaliyetlerimizin temelinde insanımız var. Sizler talip olduğunuz sürece bizler devletimizin vermiş olduğu imkanlar ve kurallar ölçüsünde her türlü yardımı, kolaylığı göstermek zorundayız. Her aşama bir sonraki aşamayı da getiriyor. O aşamalarda da talipli olabilirsiniz. Bizim kurumsal anlamda ki vazifemiz budur. Onun için bu sadece bir başlangıç olsun. Bundan sonrası sizin arzu ve isteğiniz, süreci takibinizle alakalı diye düşünüyorum" diye konuştu. Halk Eğitim Müdür yardımcısı Aliye Nida Bıçakçı da açtıkları kursta 705 kişinin belge almaya hak kazandığını belirterek, kursların devam edeceğini söyledi.

60 YAŞINDAKİ AYŞE KOCABAŞ, ÜNİVERSİTEYE GİTMEYE NİYETLİYİM

Konuşmaların ardından okuma yazma kursuna katılan Ayşe Kocabaş, 'Atatürk' adlı şiiri okudu. 60 yaşında olmasına rağmen üniversiteye gitmeye niyetli olduğunu söyleyen Kocabaş, yetim ve öksüz büyüdüğünü, okuma yazma konusunda ahtı olduğunu ve bunu başardığını söyledi. "Eşiniz beyefendi var mı? Yaşıyor mu?" diye soran Kaymakam Baysal'a espriyle yanıt veren Ayşe Kocabaş, “Yok, o öbür dünyada muhtar oldu. Ben burada okumaya devam edeceğim" dedi. Kaymakam Baysal daha sonra kursu tamamlayan 15 kursiyere belgelerini vererek tebrik etti. Törenin ardından Mental Aritmetik sınıfını ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.