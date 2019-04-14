15 yıl sonra dostluk buluşması

FİNİKE'DE, 1992-1996 yılları arasında ilçe emniyet amiri olarak görev yapan ve daha sonra terfi ederek 1996 yılında tayini çıkan Süleyman Bozoğlu, halkın isteğiyle ilçeye emniyet müdürü olarak atandı. 1997 yılında 150 araç konvoyuyla ilçe dışında karşılanarak Finike'ye getirilen Müdür Bozoğlu, 1998 yılına kadar ilçede görev yaptı. 2004 yerel seçimlerinde Finike Belediyesi başkan adayı olan ve seçimi kaybetmesine rağmen ilçedeki insanlarla bağını koparmayan Bozoğlu, 15 yıl aradan sonra gönül dostlarıyla yeniden buluştu. Finike Atatürk Parkı'nda gerçekleştirilen dost buluşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Tüm dostlarıyla tek tek tokalaşarak hasret gideren Bozoğlu daha sonra kürsüye çıkarak Finike'deki anılarını anlattı. Birinci sınıf emniyet müdürü olarak emekli olan ve Samsun'da ikamet eden Süleyman Bozoğlu, dost buluşmasına herhangi bir siyasi amaçla gelmediğin belirterek, 1997 yılında Antalya'da mali şube müdürüyken kariyerini bir kenara bıraktığını ve vatandaşların yoğun talebi üzerine Finike'ye ilçe emniyet müdürü olarak geldiğini söyledi. İlçede davul zurnayla karşılandığını aktaran Bozoğlu, şöyle devam etti: "Ama bazı siyasi çevreler siyaset yaptığımı düşündü. Ancak o dönem öyle bir niyetim yoktu. 2004 yerel seçimlerinde Finike Belediyesi başkan adayı oldum ve kaybettim ama asla gönül bağımı koparmadım. Gönül bağı kurduğum insanlarla bir araya gelerek, anılarımı pekiştirmek için böyle bir buluşma gerçekleştirdim. Bu manevi duyguları benimle paylaşmak için burada bulunduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum." Dostlarıyla hatıra fotoğrafı da çektiren Bozoğlu, sohbetin ardından kemençe eşliğinde horon oynadı.