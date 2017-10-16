BU satırları Cikcilli, Çıplaklı ve Oba Mahallesi sakinleri adına yazmayı görev addediyorum.
Eyyy Karayolları Bölge Müdürlüğü!
Evimize giden yolu, "Yeni çevreyolu yapılıyor" gerekçesiyle Hacı Baba Caddesi'nden itibaren kapattınız, "Hizmettir" dedik, sesimizi çıkarmadık.
Kipa Alışveriş Mağazası'ndan Hacı Baba Mezarlığı'na giden yolu felç ettiniz, "Vardır büyüklerimizin bir bildiği" dedik, gıkımız çıkmadı.
"Yolu Ekim ayının sonunda tamamlayacağız" dediniz, ona da "Eyvallah" dedik.
Lakin...
Hacı Baba Mezarlığı'nın kuzeyinde ikamet eden yüzlerce vatandaştan biri olarak soruyorum: "Çevreyolunu açtığınızda evimize ulaşmak için bize kavşak verecek misiniz?"
Yoksa "Bu çevreyoludur, her yerde kavşak olmaz" deyip yaklaşık 20 gündür olduğu gibi evimize ulaşmak için bize kilometrelerce yol çilesi mi çektireceksiniz?
Karayolları'nın Alanya'daki müdürünü yolda görsem tanımam, simasını, hatta adını sanını dahi bilmem.
Umarım bu satırları okur, benim gibi Cikcilli, Çıplaklı ve Oba'da ikamet eden ve yol çilesi çeken binlerce vatandaşa tatmin edici bir yanıt verir.
Aksi takdirde eylemlerim devam edecektir, arz ederim.
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ŞAHİN'E İMKANSIZ DE!
2013'ün Haziran ayında Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra, seçim sürecinde verdiği sözlerin tamamını iki yıl içinde yerine getiren, "Nasıl olsa üyelerime verdiğim sözleri tuttum, bundan sonra hiçbir şey yapmasam da olur" demeyen Mehmet Şahin dün binlerce yerleşik yabancıya rahat nefes aldıran bir hizmetin daha onayını aldı.
Başta Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere ekibinin ve üyelerinin desteğiyle Alanya'ya pek çok hizmet kazandıran ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in son icraatı, Alanya Nüfus Müdürlüğü binasında kısıtlı imkanlarla hizmet veren Alanya Göç İdaresi’nin tarihi bir Alanya evinde hizmet vermesini Antalya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne onaylatmak oldu.
Geçen hafta bir toplantı sonrası basına demeç veren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Göç İdaresi binasını bizim tasarrufumuza geçen eski Alanya Jandarma Komutanlığı binasına taşıyacağız" demiş, bu açıklamanın ardından kamuoyunda, "Göç İdaresi, Mehmet Şahin'in açıkladığı gibi tarihi Alanya evinde mi, yoksa Adem Başkan'ın söylediği gibi Jandarma'nın eski yerleşkesinde mi hizmet verecek?" sorusu gündeme gelmişti.
Aslında tarafların bildiği, kamuoyuna pek yansımayan cevabı dün Antalya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü verdi.
Açıklamada, Alanya’daki yeni hizmet binası, yani Adem Başkan'ın işaret ettiği adres faaliyete geçene kadar Alanya Göç İdaresi’nin ALTSO Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği tarafından kiralanan taşınmazda hizmet vereceği belirtildi.
Göç İdaresi, inşaat ve emlak sektörü için büyük önem arz eden bir kurum.
Üstelik daha birkaç ay öncesine kadar sadece il merkezlerinde hizmet veriyordu.
Alanya'da yaşayan, gayrimenkul edinmiş 37-38 bin yabancının sürekli Antalya'ya gidip çile çekmemesi için devreye giren ALTSO Başkanı Şahin'in girişimleriyle bu kurum Alanya'da da açıldı ve binlerce 'Yeni Alanyalı' 280 kilometre gidip gelme, Antalya'daki kurumda sıraya girme derdinden kurtuldu.
İş bitiren, verdiği sözleri yerine getiren, 2018'in Nisan'ında yapılacak ALTSO seçimlerinde yeniden aday olan Mehmet Şahin'e "Falanca projeyi hayata geçiremezsin, imkansız" de, sonra otur karşısına izle!
Göç İdaresi'nde işlem tamam!
Sırada Yat Limanı ile Balıkçı Barınağı'nın yerinin değiştirilmesi var.
Sanırım Mehmet Şahin'i izlemeye devam edeceğiz.
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BİR ÇETİN ÇEVİK KLASİĞİ DAHA
Alanya'da "konser" ve "canlı performans" denilince akla ilk gelen isimdir, Çetin Çevik.
Sanata ve sanatçıya hasret Alanyalıları ünlü sanatçılarla ve müzik gruplarıyla cüzi rakamlara buluşturmaya devam eden Çetin Çevik'in son bombası, Türkiye'nin yaşayan efsanesi, yerli Frank Sinatra'mız, tam bir İstanbul beyefendisi olan Erol Evgin oldu.
Alanya Açıkhava Tiyatrosu'nu dolduran yüzlerce sanat severe ve hayranına unutulmaz bir 3 saat yaşatan Erol Evgin, hâlâ aynı yakışıklılıkta, sesi 40 yıl önce nasılsa hâlâ aynı kalitede.
Bizi bu sanat devi ile buluşturan Çetin Çevik'e teşekkür ederken, Erol Evgin'in Alanya'da en iyi şekilde ağırlanması için adeta seferber olan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e, Özel Kalem Müdiresi Zeynep Çelik'e, Sunprime Clounge Otel'in işletmecisi Şükrü Cimrin'e, Özgür Şef Deli Kasap sahibi Sabiha Bıyıklı'ya, işadamı Erdal Akgün'e, Hüseyin Uysal'a, Hancı Pastanesi sahibi Erdal Hancı'ya, Hancı Gurme sahibi Ali Hancı'ya da teşekkür etmeden geçmeyelim.
Emeğinize, desteğinize sağlık...