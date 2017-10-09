Eşşeg arısının bi azgınlıı var

BİLADER bu aralar orteer eşşeg arısı kakılı. Benim bi abbab var, yügseg yaylaya göçer. Yaylanın adı da Eşşegırıldı. Orda bağı baccası var, zerzevadcılıg eder. Öndüün beerde deggeldi, ıcıg dilleşdig. Dediine göre bu sene kirazdan, elmadan eyi para galdırmış. 30 gadar da govanı varımış, govanları iddiba Mamıdlarlıların yaylası olan Cindi Yaylası'na gomuşumuş. Hindi gış geliverir deyi Alanya'ya indirmiş. Hacımemedli'nin üssakasına gomuş govanları. Emme lekin engirde eşşeg arısı abbabın arılarına gün güneş vermezimiş. Hindi abbab engi eşşeg arılarından nahıl gurtulacam deyi gara gara düşünüyoru. Benim güccüglüümde dövled eşşeg arısını avlaab getirene para verirdi. 5'i 25 guruşudu. Biz de engini avlaacaz deyi çalııla çeşmelerin öönde begleşirdig. Ben de abbaba "Eline bi çalı al, govanların öönde begle, gelen eşşeg arısına go gover" dedim. Abbab da "İşim gücüm yog da, govan yanda eşşeg arısı mı kovalaacam" dedi. Ben de "Çeg cezanı o zaman" dedim. Abbab naabdı gari bildiim yog. Benim evin ollarda da eşşeg arısı kakılı. Her tarafa govan yabmış, enigleyoru bi boy. Bi sineg ilacı alıb da sıkıcam, deelise engi yer yudasıca adama gün güneş vermeeyoru. Sogduunda da adamı vızıladıyoru.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.