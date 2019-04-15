İşte Audi'nin yeni modelleri!

MARKANIN orta üst sınıftaki temsilcisi A6 ve A6 Avant ile birlikte bu modellerle aynı platformu kullanan A7 Sportback'in S versiyonları Avrupa pazarında 349 HP güç ve 700 Nm maksimum tork sunan 3,0 lt'lik V6 dizel motora sahip.

48 volt elektrik sisteminin kullanıldığı otomobillerde elektrikli bir aşırı besleme sistemi görev yapıyor.



8 ileri vitesli otomatik şanzıman ve 4 tekerlekten çekişle donatılan Audi'nin yeni büyük sporcularının 0-100 km/s değerleriyse şöyle:



S6 Sedan: 5,0 saniye



S6 Avant ve S7 Sportback: 5,1 saniye



Tampon ve jant gibi tasarım detaylarıyla standart versiyonlardan ayrılacak olan yeni S modellerinin iç mekanlarında da daha sportif unsurlara yer veriliyor.



Bu yaz döneminde Avrupa'da satışa sunulacak olan modeller, Avrupa dışındaki pazarlardaysa 450 HP güç üreten 2,9 lt'lik benzinli V6 ile rakabete dahil olacak.

