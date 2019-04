AÜ seracılık bölümü öğrencileri ceviz ve mantar üretimini yerinde gördü

ÖĞRENCİLER, Öğretim Görevlileri İsmail Akgün, Şükrü Karagül ve Hasan Bilgiç gözetiminde ziyaretlerini gerçekleştirdi. Türkiye’nin ceviz üretiminde dünyada 4’üncü sırada yer aldığını söyleyen Öğr. Gör. Şükrü Karagül, “Ancak üretim kendi ihtiyacımızı bile karşılamıyor. Dolayısıyla Türkiye şu an için ceviz ithal eden bir ülke konumunda. Modern ve büyük yatırımlar ile ülkemiz ithal eden konumdan ihracat yapan konuma gelebilecektir. Tarım alanında eğitim gören öğrencilerin de her alanda yatırımcı olabileceğini düşünerek bu tür geziler düzenliyoruz. Öğrencilerimize bu gezide bahçe tesisi, ceviz çeşitleri, üretimin püf noktaları hakkında bilgiler verildi” dedi. Yapılan girişimcilik gezisinin bir diğer durağı istiridye mantarı üretimi yapan Hacer Güzeloğlu’nun işletmesi oldu. Güzeloğlu istiridye mantarı üretimine devlet desteği alarak başladığını söyleyerek karşılaştığı zorlukları ve başarı hikayesini öğrenciler ile paylaştı. Gezi sonrasında Öğr. Gör. İsmail Akgün, sadece seracılık ve sebzecilik değil tarımın diğer alanlarında da belirli zamanlarda fırsatlar ortaya çıkabileceğini, tarım teknikerlerinin tarımın her alanına hazır olmaları gerektiğini ifade etti.