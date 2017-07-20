Zypries: Alman şirketlerin Türkiye'de yatırım yapması çok zor

ALMANYA Ekonomi Bakanı Zypries,, "Saygın Alman şirketleri bir anda 'kara listeye' alınır ve terör destekçisi olarak nitelendirilirse bu Türkiye'de yeni iş ve yatırım yapmanın aşırı zor hale getiren bir iklim anlamına gelir" dedi.Zypries, "Alman hükümeti ve ben, Alman şirketlerini tümüyle haksız ve akıl almaz bu suçlamalardan koruyacağız. Bu her şeyden önce Alman şirketlerinin çalışanları için geçerlidir" dedi.
İHRACATTA ÖNEMLİ DÜŞÜŞ OLUR
Alman ihracatçılarının çatı kuruluşu BGA, Alman hükümetinin bugün Türkiye'ye yönelik açıkladığı önlemlerin devreye alınması halinde Türkiye'ye ihracatta önemli düşüş beklediklerini açıkladı.
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