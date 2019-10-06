Zuckerberg'den 'milyarder' yorumu: Kimse o kadar çok parayı hak etmiyor
Dünyanın en zengin beşinci insanı ünvanını alan Mark Zuckerberg, ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan Aday Adayı Bernard 'Bernie' Sanders'ın 'milyarderler varolmamalı' yorumunu anlayabildiğini söyledi
EKONOMİ 06.10.2019, 09:37
Zuckerberg, "Kimse o miktarda bir paraya sahip olmayı hak etmiyor" dedi.
CNN'de yer alan habere göre, Facebook çalışanlarıyla bir soru-cevap etkinliğinde bir araya gelen Zuckerberg, kendisine Sanders'ın milyarderler hakkında yorumu sorulduğunda şu yanıtı verdi: "Bir insanın ne kadar parası olması gerektiğiyle ilgili bir sınır var mı bilmiyorum ama bir noktada kimse o kadar çok parası olmasını hak etmez"
Bloomberg Milyarder Endeksi'ne göre şu anda 70 milyar dolara yakın bir serveti olan Zuckerberg, "Bence iyi bir şey yaparsan ödüllendirilirsin fakat biriken servetin bir bölümünün anlamsız olduğunu düşünüyorum" dedi.
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