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Zorunlu trafik sigortasına 'havuz indirimi' geliyor

Zorunlu trafik sigortasında yüksek fiyat tarifelerine 'havuzlu çözüm geliyor. Hazine, kaza yapan sürücüleri bir havuzda toplayacak. Hasarlı sürücüler nedeniyle yüksek prim ödeyen hasarsız sürücülerin poliçeleri ucuzlayacak

Zorunlu trafik sigortasına 'havuz indirimi' geliyor

Zorunlu trafik sigortasında yüksek fiyat tarifelerine 'havuzlu çözüm geliyor. Hazine, kaza yapan sürücüleri bir havuzda toplayacak. Hasarlı sürücüler nedeniyle yüksek prim ödeyen hasarsız sürücülerin poliçeleri ucuzlayacak

19 Aralık 2016 Pazartesi 07:46
Zorunlu trafik sigortasına 'havuz indirimi' geliyor
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ARAÇ sahipleri küçük bir kazaya karışsa yüksek trafik sigortası bedelleri ödemek zorunda kalıyordu. Ayrıca, kazaya karışan sürücüler nedeniyle sigorta şirketlerinin maliyeti artıyor, sigortacılar da bu maliyetleri primlere yansıtıyordu. Kaza yapmayanların da primi bu yüzden artıyordu.

Alınan bilgiye göre Hazine Müsteşarlığı bu olumsuz tablonun önüne geçmek için kazaya karışan sürücüleri bir havuzda toplayacak. Hasarlı ayrı grupta 20 milyon araç sahibi trafik sigortası yaptırdığında 1-7 arasında basamaklara ayrılıyor. İlk kez sigorta yaptıran 4'üncü basamaktan başlıyor. Kaza yapmadığı her yü bir basamak yükseliyor. Zirve 7'inci basamak. Aynı şekilde kaza yapanlar ise 1'e doğru düşüyor. 7'ye yaklaştıkça hasarsızlık indirimi artıyor ve poliçe ucuzluyor, 1'e yaklaştıkça ise ödenen sigorta primleri artıyor. Hazine, 1 ve 2'inci basamaktakileri havuza alacak.

FİYAT FARKI DÜŞECEK
Hasarlı sürücülerin riski o havuza dahil şirketler arasında paylaşılacak. Böylece, poliçe fiyatları istikrara kavuşacak. Birinin 1000 lira dediği poliçeye diğer sigortacı 5000 lira poliçe değeri çıkaramayacak. Hasarsız sürücü, hasarlı sürücünün neden olduğu yüksek tarifeden etkilenmeyecek. 1-2'inci basamaktaki sürücüler nedeniyle 4-5-6-7'inci basamaktaki araç sahipleri zarar etmeyecek. Bu şekilde daha az ödeyecek. Vatandaşı koruyacak Çalışmayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Doğa Sigorta Başkanı Nihat Kırmızı şunları söyledi:

"Havuz sistemiyle teklifler birbirine yakın olacak. Fiyatların bir tavanı olacak. Risk düşecek. Hasarlı-hasarsız arasındaki fiyat farkı daha belirgin hale gelecek. Şirketler, hasarlı sürücüleri genelde sigortalamak istemez. Yeni sistemle bunun da önüne geçilmiş olacak. Yani sistem vatandaşı korumaya yönelik."

Yüksek prime ceza Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, trafik sigortasında aşırı yüksek prim teklifi başta olmak üzere kural ihlalinde bulunan sigorta şirketlerinin tespit edildiğini söyledi. Şimşek, bu kapsamda Hazine Müsteşarlığının 27 şirkete para cezası kestiğini bildirdi ve ekledi:

"Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Ama indirimler istediğimiz seviyede değil. Şirketler kendilerine çekidüzen vermeli" dedi.
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Zorunlu Trafik SigortasıHavuz IndirimiKaza
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