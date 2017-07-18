Zorlu Enerji, Pakistan'daki GES için önlisans aldı

ŞİRKETİN Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamasında, projelerin Zorlu Sun Power Limited ve Zorlu Renewable Pakistan Limited şirketleri tarafından geliştirileceği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Şirketimizin Punjab Eyalet Hükümeti ile imzaladığı iyi niyet anlaşması kapsamında, toplamda 200 megavat olacak şekilde 100 megavat kurulu güce sahip iki güneş enerji santrali olarak hayata geçirilmesi planlanan projeler için önlisans alınmıştır. Söz konusu önlisanslar şirketimizin yüzde 99,7 oranında hissedarları olduğu Zorlu Sun Power Limited ve Zorlu Renewable Pakistan Limited şirketlerine verilmiş olup, projeler bu şirketler tarafından geliştirilecektir."