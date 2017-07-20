Zorlu Enerji, Filistin'de güneş tarlası kuracak

ZORLU Enerji, Filistinli elektrik dağıtım şirketi Jerusalem Elektrik Dağıtım Şirketi (JDECO) ile karşılıklı niyet anlaşması imzaladığını bildirdi.Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, anlaşma Filistin'e elektrik sağlayacak güneş enerji santrallerinin kurulması ve işletilmesine yönelik imzalandı.Açıklamada, Zorlu Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak'ın şu ifadelerine yer verildi:
"Zorlu Enerji olarak potansiyeline inandığımız, temiz enerji kaynağı güneş enerji sistemlerine yönelik yatırımlarımızı derinleştirmeye ve çeşitlendirmeye devam ediyoruz. Filistin’de yapmayı planladığımız bu yatırımla birlikte bölgemizde güneş enerjisinin gelişimine liderlik etme hedefimiz yolunda önemli bir adım daha attık."JDECO şirketi Filistin'in elektriğinin dörtte birini tek başına sağlıyor.
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