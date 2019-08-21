Ziraat Odası turşu fabrikası istedi

BUDAK'IN sabah saatlerinde ilk durağı Alanya Ziraat Odası oldu. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yönetimiyle birlikte Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe’yi ziyaret eden Budak, üreticilerle ilgili talepleri dinledi. Alanya'da bir turşu veya salça fabrikası kurulmasını istediklerini söyleyen Göktepe, bu konuda destek istedi. Ayrıca üreticiye verilen kredilerin faiz oranları, üreticilerin elektrik sorunları da toplantıda Budak'a iletildi.

‘ÜRETİCİ ÇOK ZOR GÜNLER YAŞIYOR’

Günümüzde bir fide maliyetinin yüzde 60 arttığını söyleyen Tahir Göktepe, “Özellikle yerli tohuma geçilmesi noktasında çok mücadele ettik. Sizlerin desteğiyle turşu ve salça fabrikası kurulmasını istiyoruz. Bizim şu anda imkanımız yok. Portatif sıkma makinesi alarak bölge bölge dolaştık. En azından insanların ürünlerini çöpe atmasını engelledik. Genel bir sorun olarak gübre takip sisteminin sorunları var. İlaç tedarikçilerine bu sistem zorunlu hale getirildi. Bu sistem kuruldu diye üreticiye 4 lira torba başına ek masraf çıktı. Bu sistemin tekrar düzenlenmesi gerek. Ruhsatsız sondaj kuyuları çok ciddi sorunlar oluşturuyor. Biz üretmezsek Türkiye aç kalır. Üretime destek olması açısından bu kuyuların tekrar açılması gerekir” dedi.

KENT KONSEYİ VE ALTİD’İ ZİYARET ETTİ

DSİ ile yaşanan problemlerden dolayı çoğu üreticinin üretim dönemini kaçırdığını söyleyen Göktepe, “DSİ’den onay yazısını beklemek uzun süreler alabiliyor. DSİ bu olur işlerini iptal ederse üretici rahatlayacaktır. Ürünün tarlada kalmaması lazım. Sözleşmeli tarıma geçilmesini istiyoruz” dedi. Milletvekili Çetin Osman Budak ise aktarılan tüm sorunları not aldıklarını belirterek, Hal Yasası’nda sıkıntı olduğunu ve bunun 1 Ekim'den sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gündeme geleceğini ifade etti. CHP’li Budak, öğleden sonra Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan'ı ziyaret etti. Özcan, ziyaret nedeniyle Budak'a teşekkür etti. Budak ise kent konseyine çok önem verdiğini, ziyareti bu amaçla yaptıklarını söyledi. Budak’ın dünkü son ziyareti ise Alanya Turistik İşletmeciler Derneği’ne (ALTİD) oldu. ALTİD Başkanı Burhan Sili ve yönetimi, Budak’a turizmin sorunlarını anlattı.