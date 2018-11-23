Ziraat Odası'nda destek çağrısı

KUMLUCA Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, çiftçilerin artan maliyetler nedeniyle zor durumda olduğunu savundu. Çiftlerin kendilerine bir dizi taleple geldiğini aktaran Kayhan, bu talepleri ilgili yerlere ulaştırılması için AK Parti Antalya İl Başkanlığına gönderdi. Döviz kurundaki dalgalanmanın gerekçe gösterilerek tarım malzemelerine yüzde 80- 90 oranında zam yapıldığını kaydeden Süleyman Kayhan, üreticilerin zor günler yaşadığını belirtti.

Seracılık işletme kredilerinde dekar başına kredileme ücretinin 9 bin TL olarak belirlendiğini ve 3 yıldır bu oranın değişmediğine değinen Kayhan, "Bu miktar bir dekar seranın girdi maliyetlerini finanse etmeye yeterli gelmemekte. Son zamanlarda döviz nedeniyle artan girdi fiyatları ve masraflar dikkate alındığında Ziraat Bankası işletme kredilerinin artmasına ihtiyaç vardır” dedi.

Kumluca halkının başlıca geçim kaynağını seracılık olduğunu, ilçe genelinde 42 bin 550 dekar alanda sera üretimi yapıldığını, güz ve bahar dönemi olmak üzere ikili üretim yapılmasından dolayı bu rakamın 53 bin 343 dekara yükseldiğini belirten Süleyman Kayhan, "Üretim alanı dikkate alındığında seracılık, tarımda çeşitliliği, istihdamı ve tarımsal nüfusun arttırılması yönüyle de ekonomiye katkısı büyük sektördür. Seracılık faaliyetlerinde maliyetler önemli bir yer tutmaktadır. Dövizdeki dalgalanma nedeniyle maliyetler (plastik örtü, ilaç, gübre, fide, bakım ve tamiratlar) yüzde 80-90 oranında yükselmiştir. Bu şartlarda üretici para kazanamamaktadır. Dövizde düşüş olmasına rağmen girdilerde önemli derecede düşüş görülmemiştir. Bu durum üreticileri sera alanlarını arttırma veya yenileme işlemlerinde Ziraat Bankasının finansmanından seracılık kredilerine yönlendirmiştir."