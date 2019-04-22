Ziraat Bankasından enflasyona karşı yüksek getirili iki yeni hizmet

ZİRAAT Bankasının açıklamasına göre, banka, hem ülke ekonomisine katkı sağlayan hem de müşterilerine enflasyon karşısında yüksek getiri sağlayan ürünlerine iki yeni ürünü daha ekledi. Banka, yatırımlarını TL'de değerlendiren ve değerlendirmek isteyen müşteriler için Türk Lirası tasarruflarında sabit faiz oranı korumasında yüksek getiri sağlayan Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Mevduat Hesabı'nın yanı sıra, anaparasını enflasyon karşısında reel olarak korumak isteyen müşterileri için de Enflasyon Korumalı (3 Aylık Dönem ve Yıllık Getirili) Mevduat Hesabı ürünlerini uygulamaya aldı.

"ÜRÜNLERİMİZİ GELİŞTİRMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Açıklamada görüşleri yer alan Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, bankaların, asli görevinin tasarrufların doğru alanlara yönlendirilmesinin yanı sıra ülkenin tasarruf tabanının da gelişimine katkı vermek olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sunduğumuz ürünleri çeşitlendirerek müşterilerimizin ihtiyaçlarına çözüm sağlamak da görevlerimiz arasındadır. Biliyoruz ki birikim ve tasarruflarını enflasyona karşı korumak için dövizde tutan oldukça önemli sayıda müşterimiz var. Ülkemizde tasarrufların TL ile yapılmasını sağlamak için bundan sonra da ürünlerimizi geliştirmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda müşterilerimizin TL mevduat birikimlerini desteklemek için iki yeni ürünümüzü hayata geçirdik."

YENİ ÜRÜNLERİN KAPSADIĞI HİZMETLER

Aydın, Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı Vadeli Mevduat Hesabı'nın kapsadığı avantajlardan bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Açılışında sabit getirili vadeli mevduat faiz oranı taahhüt ediliyor. Vade sonunda taahhüt edilen faiz oranı, yıllık enflasyona eklenecek ilave oranla oluşan (yıllık TÜFE artı ilave oran) yeni faiz oranı ile karşılaştırılıyor. İki oran arasında yüksek olan faiz oranından hesaba faiz işletiliyor. Böylelikle müşterilere TL yatırımlarında garantili yüksek getiri sağlama ve enflasyondan etkilenmeme imkanı sunuluyor.

Vade süresi içerisinde hesaptan para çekilmesi durumunda vade bozulmuyor, vade sonunda hesapta kalan tutar üzerinden faiz işlemeye devam ediyor.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR GETİRİ ELDE ETME İMKANI SUNUYORUZ"

Aydın, Enflasyon Korumalı Mevduat Hesabı ile müşterilere, gerçekleşen yıllık enflasyon oranına eklenecek bir getiri ile toplamda enflasyonun üzerinde bir getiri imkanı sağlandığını belirterek, 366-370 gün vade ile açılabilecek bu hesapta 3 ayda bir gelir ödemesi seçeneğinin sunulduğunu bildirdi.

Enflasyon Korumalı Mevduat Hesabı'nın, anaparasını enflasyon karşısında reel olarak korumak isteyen ve faizli bankacılık ürünlerine karşı hassasiyeti olan müşterilerin de birikimlerini değerlendirebileceği bir ürün olduğunu vurgulayan Aydın, sektördeki diğer bankaların da TL mevduatı destekleyen, her kesimden vatandaşın tercihlerine uygun alternatifler sunan benzer nitelikteki ürünlerle yatırım ve getiri çeşitliliği sağlayacaklarına inandığını aktardı.

Aydın, "Uygulamaya aldığımız ürünlerle TL birikimi yapan müşterilerimize, birikimleri için enflasyonun üzerinde bir getiri elde etme imkanı sunuyoruz. Milli paramıza güvenerek ülkemiz ekonomisinin güçlenmesine de katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.