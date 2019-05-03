Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi seracılık eğitimlerine başladı

ÜLKEMİZ gençlerinin tarıma olan ilgisini arttırmak, tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek ve gençlere tarım alanında girişimcilik bilincini kazandırmak amacıyla, Ziraat Bankası tarafından 2018 yılında hayata geçirilen Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi, süt sığırı yetiştiriciliğinden sonra seracılık eğitimlerine de başladı.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin çalışmaları hakkında bilgi veren Ziraat Bankası Tarım Politikaları Bölüm Başkanı Ferhat Pişmaf, “Süt sığırı yetiştiriciliği konusunda Ankara, Bursa ve Adana’da düzenlediğimiz eğitimlerimiz yoğun şekilde devam ediyor. Beş hafta sınıf içi eğitim, iki hafta pratik çiftlik eğitimi şeklinde toplam 7 hafta süren süt sığırı yetiştiriciliği eğitimlerini başarıyla tamamlayan genç çiftçilerimizin sayısı 100’ü aştı. Süt sığırı yetiştiriciliği konusunda bu üç ilimize ilave olarak Antalya, İzmir, Tekirdağ, Kayseri ve Kırşehir’de düzenlemeyi planladığımız eğitimler için de başvuru almaya devam ediyoruz” dedi.



İkinci eğitim konusu olarak seracılık eğitimlerini başlattıklarını ifade eden Ferhat Pişmaf, “Seracılık eğitimlerimizi Çukurova Üniversitesi ile Adana’dan başlattık. Seracılık eğitimlerimizin süresi 3 hafta sınıf içi eğitim, 1 hafta pratik çiftlik eğitimi olmak üzere toplam 4 hafta olacak. Seracılık konusundaki eğitimlerimizi önümüzdeki dönemde Antalya, İzmir, Bursa ve Tekirdağ’da da başlatmayı planlıyoruz” dedi.Sonraki dönemde sığır besiciliği ve koyun yetiştiriciliği konularında da eğitimler düzenleyeceklerini sözlerine ekleyen Pişmaf, Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’nin katılımcılar için tamamen ücretsiz bir eğitim programı olduğunu, programa katılanların eğitim giderlerinin Ziraat Bankası tarafından karşılandığını, ayrıca katılımcılara belirli miktarda günlük yemek ücreti verildiğini, farklı şehirlerden katılanlar için ücretsiz konaklama sağlandığını ve yine ücretsiz olarak eğitim süresi boyunca hayat ve sağlık sigortası yaptırıldığını ifade etti.



Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi’ne 18-30 yaş arasında olan, asgari lise mezunu gençler katılabiliyor. Program hakkında detaylı bilgilere ve başvuru sayfasına “https://www.ziraatbank.com.tr/tr/girisimci/tarim” adresinden ulaşılabiliyor.