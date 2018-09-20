Ziraat Bankası Alanya Şubesi Altın tahviline başlıyor

Ziraat Bankası Alanya Şube Müdürü Mustafa Özcan,  “Şubemizde 24 Eylül'den itibaren altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı yapılacak” dedi  

Ziraat Bankası Alanya Şubesi Altın tahviline başlıyor
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HAZİNE ve Maliye Bakanlığı tarafından, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla 24 Eylül'den itibaren Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla Türkiye genelinde etaplar halinde altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı yapılacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 3. etap talep toplama işlemleri 24-25 Eylül arasında gerçekleştirilecek. Altına dayalı kira sertifikası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası şubeleri, altın tahvili ise sadece Ziraat Bankası şubeleri aracılığıyla satışa sunulacak. Senetler, 2 yıl (728 gün) vadeli olacak talep toplama dönemini takip eden hafta çarşamba günleri yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Yatırımcısına her 6 ayda bir altın fiyatına endeksli yüzde 1,20 (yıllık yüzde 2,40) getiri sağlayacak. Getiriler yatırımcıların hesaplarına Türk lirası cinsinden yatırılacak.  Yatırımcıların, vade sonunda anaparalarını 1 kilogramlık külçe altın  veya Darphane tarafından üretilen çeyreklik Cumhuriyet ziynet altını olarak talep  etmeleri durumunda söz konusu taleplerini her bir etap için geçerli olan fiziki  altın talep etme dönemlerinde Ziraat  Bankasına/Ziraat Katılım Bankasına başvurarak iletmeleri gerekecek. Fiziki altın talep etmeyen yatırımcıların anaparaları vade sonunda banka hesaplarına gram altın olarak hesaben ödenecek.  Fiziki altın talebinde bulunmayan yatırımcıların vade sonunda ayrıca fiziki altın talebinde bulunma hakları bulunmayacak.   Ziraat Bankasına ait ihraç takvimleri ise 24-25 Eylül Alanya Şubesi,  01-03  Ekim Güllerpınarı Şubesi,  4-5 Ekim Mahmutlar Şubesi , 18-10 Ekim Konaklı Şubesi , 25-26 Ekim Alanya Şube'sinde yapılacaktır.

ZİRAAT BANKASI ALANYA ŞUBESİ,  ALTIN TAHVİLİNE BAŞLIYOR

Ziraat Bankası Alanya Şubesi, 24-25 Eylül tarihleri arasında altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası talep toplama işlemleri ve ihracı yapacak. Belirtilen tarih itibariyle banka personeli mesai saatleri boyunca altın tahvili konusunda vatandaşlarla yakından ilgilenecek.

ALTIN TAHVİLİ VE ALTINA DAYALI  KİRA SERTİFİKASININ ÖZELLİKLERİ

Alanya Ziraat Bankası Şube Müdürü Mustafa Özcan'ın verdiği bilgiye göre ''uygulama kapsamında sadece 22 ve 24 ayar altınlar kabul edilecek. 22  ayar bilezik, kolye gibi takılar gerekli şartları sağlaması durumunda  değerlendirilecek olmasına karşın üzerinde değerli ya da değersiz taş bulunan  herhangi bir altın (takı) ve ayrıca Reşat altınlar görevliler tarafından kabul  edilmeyecek. Altınlar hiçbir iskontoya tabi tutulmaksızın saflığı oranında birebir  olarak kabul edilecek. Bu aşamada yatırımcılar herhangi bir kayba uğramayacak.  Altın tahviline ve altına dayalı kira sertifikasına sadece gerçek kişiler  (bireysel yatırımcılar) yatırım yapabilecek. 1000/1000 saflıktaki 1 gram altın karşılığında bin tahvil ve kira  sertifikası aktarılacak. Söz konusu senetler fiziken basılmayacak, Merkezi Kayıt  Kuruluşu bünyesinde yatırımcı bazında kayden saklanacak. Konuya ilişkin detaylı bilgilere http://altin.hazine.gov.tr internet  sitesinden ulaşılabilecek. Talep toplama işlemlerinin gerçekleştirileceği illere  ve banka şubelerine ilişkin bilgiler de http://altin.hazine.gov.tr ile  http://ziraat.com.tr ve http://ziraatkatilim.com.tr internet sayfalarından  edinilebilecek. 

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