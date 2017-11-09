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Zeytinin kilosu 5 liraya düştü

Mersin'in Mut ilçesinde üreticiler, zeytinin kilosunun 8 liradan 5 liraya düştüğünü belirterek, spekülatör tüccarların kurbanı olduklarını söyledi

Zeytinin kilosu 5 liraya düştü

Mersin'in Mut ilçesinde üreticiler, zeytinin kilosunun 8 liradan 5 liraya düştüğünü belirterek, spekülatör tüccarların kurbanı olduklarını söyledi

09 Kasım 2017 Perşembe 10:29
Zeytinin kilosu 5 liraya düştü
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KAYISIDAN sonra geçimini zeytin üretiminden sağlayan Mut ilçesindeki üreticiler, "Bu yıl ilk hasadı yapıldığında 8 liraya kadar satışı yapılan zeytinin kilosunun spekülatör tüccarların sözleriyle bir anda 5 liraya düşmesinin endişe verici olduğunu belirterek, "Özellikle bizlerin hakkını savunması gereken Mut Ziraat Odası neden bize sahip çıkmıyor. Neden bizim sesimizi duyurabilmek için öncü olmuyor. Mağdur olmamıza rağmen oda yönetiminin yaşanılanlar karşısında sessiz kalmasına anlam veremiyoruz” dediler.

Zeytin üreticisi Hacınuhlu Mahallesi Muhtarı Yakup Ceylan, ilçede yıllardır talepleri olan bir zeytin borsası kurulmasının şart olduğunu belirterek, "Zeytin üreticisinin emekleri, büyük sermaye sahibi tüccarlar tarafından sömürülmekte. Spekülatör tüccarların elimizdeki ürünü fiyatları bir anda düşürerek alması bizleri üzüyor. Bizim alın teri döktüğümüz, emek harcayarak ürettiğimiz zeytinin ucuza satılmasına neden olan spekülatör tüccarlara neden engel olunmuyor. Bize destek çıkması gereken Ziraat Odamız ne iş yapıyor. Neden bir gün bile çıkıp konuyla ilgili hakkımızı savunan bir açıklamada bulunmuyorlar" dedi. 
 

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Anahtar Kelimeler:
ZeytinMersinMutSpekülatör Tüccar
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