Zamlar esnafı perişan etti

Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, nakliyeci esnafının zor şartlarda mesleklerini devam ettirerek evlerine ekmek götürmeye çalıştığını ifade etti. Enflasyonun bu yılın 8 ayı sonunda ortalama yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleştiğini kaydeden Palandöken, trafik ve kasko sigortasında ise yüzde 124 ile enflasyonun yaklaşık 15 kat üzerinde artışların söz konusu olduğunun altını çizdi. Sigorta şirketlerine 2014 yılı itibariyle fiyat serbestliği hakkı tanınmasının da fiyatların daha da artacağının bir göstergesi olduğunu savunan Palandöken, şunları kaydetti : "Sigorta şirketleri, esnaftan ödenmesi mümkün olmayan tutarlarda sigorta primi talep ediyor. Binek bir aracın sigorta ücreti 800 lira iken ticari taksi ve minibüsler de bu rakam 4 bin 500 lirayı buluyor. Eğer bu ticari taksi ve minibüsler en küçük bir kazaya karışmışlar ise bir sonraki poliçe yenileme döneminde fiyat yüzde 100 artış ile 9 bin lirayı buluyor. En önemlisi kaza sayısına göre bu tarife çok yükseliyor. Yani sigorta şirketleri 250 katına kadar fiyat artırımı yaparken yeni yönetmelik ile fiyatlar serbest bırakıldı. Bu da firmaların fiyatları keyfi olarak belirlemelerine sebep oluyor. Ülkemizde zorunlu sigorta kontrolsüz bir hal aldı.Ticari araç sahipleri her geçen gün daha çok eziliyor. Bu kontrolsüz fiyat artışına artık tahammül edemeyen minibüsçü, taksici, kamyoncu, servis aracı gibi binlerce şoför esnafı artık araçlarını ellerinden çıkarmaya başladı. Çünkü fiyatların orantısız artırılması artık esnafımızı canından bezdirdi. Yetkililerin acil olarak ticari olarak çalışan taksi, minibüs, dolmuş ve kamyoncu esnafının koruyarak fiyatları düşürmeliler. Sebebi ise artan maliyetlerden dolayı artık kimse aracını sigorta yaptıramaz hale geldi"

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu () Genel BaşkanıPalandöken, karayolu zorunlu trafik, kasko sigortaları ile akaryakıta yapılanların taksici, minibüsçü, servisçi ve kamyoncu esnafının belini büktüğünü belirterek, "Ticari araç sahipleri her geçen gün daha çok eziliyor. Kasko ve trafik sigorta primlerinde enflasyonun 15 kat üzerinde artış var. Sigortasını yaptıramayan esnaf aracını satıyor" dedi.