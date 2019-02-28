Zamdan sonra herkes ona yöneldi

DİZELİN pompa fiyatı avantajını kaybetmesi sonucunda, satın alma ve bakım maliyeti benzinli araçlara kıyasla çok daha yüksek olan dizel teknolojisi, binek otomobillerdeki görevini tamamlayarak yavaş yavaş sahneden çekilmeye hazırlanıyor. Uzun dönemli kullanımda ekonomik olma avantajı sunduğu gerekçesi ile tercih edilen dizel motorlar, akaryakıt fiyatlarının eşitlenmesi neticesinde toplam sahip olma maliyeti dikkate alındığında, akılcı tercih olmaktan uzaklaştılar. Önümüzdeki dönemlerde dizel motorlu binek otomobillerin gerek sıfır km gerekse ikinci el piyasasında satışlarının azalacağı öngörülüyor. Özellikle büyük şehirlerde araç sahibi olmanın bir zorunluluk halini aldığı günümüzde, aileler aylık yakıt giderlerini azaltmak için LPG’li araçları tercih ediyorlar. Dizel araç için ayrılan bütçeyi daha yüksek donanıma sahip benzinli bir araç sahibi olmak ve sonrasında da LPG dönüşümü yaptırarak değerlendirmek çok daha avantajlı bir tercih haline geldi. Dünyanın alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC’nin Türkiye distribütörü 2A Mühendislik CEO’su Kadir Örücü, akaryakıt fiyatlarına yapılan son zammın küresel ekonomik görünümden etkilendiğini belirterek, “Uluslararası piyasalarda motorin fiyatı ton başına 575 dolardan 630 dolara yükseldi. Benzinin ton fiyatı ise 566 dolardan 593 dolara yükseldi. Brent petrol fiyatı da 67 doları aştı. Bu gelişmeler motorin ve dizelde zam baskısı oluşturdu. Maalesef önümüzdeki günlerde de bu trendin devam etmesini bekliyoruz. Uzun vadede daha ekonomik olduğu düşüncesi ile dizel araç alma dönemi artık geçmişte kaldı. Yeni araç alacaklar için LPG en akılcı tercih.” açıklamasında bulundu. Kadir Örücü, dizel aracın satın alma ve bakım maliyetlerinin benzinli araçlardan daha yüksek olduğunu hatırlatarak, “Bu noktadan sonra ekonomi arayanlar için en akılcı tercih LPG kullanmaktır. Otomobiliniz ister 15 bin km, isterse 45 bin km ya da daha fazla yol yapsın, her halükârda LPG’li araç, dizel araca kıyasla çok daha ekonomik. BRC’li bir araç 20.000 Km olmadan dönüşüm maliyetini karşılayarak kâr etmeye başlarken, dizelde bu süre 70.000 Km’yi buluyor. Taksitli satış seçenekleriyle aile bütçesine ilave yük getirmeden BRC’li olma ve % 40 yakıt tasarrufu imkanı sunuyoruz.” dedi.

4,5 MİLYON ARAÇ SAHİBİ LPG EKONOMİSİNİ YAŞIYOR

Türkiye yollarında yaklaşık 4,5 milyon LPG araç yakıt ekonomisinin rahatlığını yaşıyor. Pompa fiyatı benzinin yaklaşık yarısı düzeyinde bulunan LPG, araç sahiplerine ortalama yüzde 40 tasarruf sağlıyor.