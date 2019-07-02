Zam zam zam! Benzin 26 kuruş arttı: Vatandaş içini Dim TV'ye döktü

ALANYA’NIN son günlerde en önemli tartışma konularından biri alkole yapılan zamların ardından yaşanan kaçak içki vakalarındaki artış. Her geçen gün gelen zamlar son olarak benzini vurdu. Dün gece itibariyle benzin 26 kuruş zamlandı. Dim TV (dimtv.tv) konuyu gündemine aldı ve fiyatlardaki son durumu ekranlara taşıdı.

‘MAZOT: 6 LİRA 39 KURUŞ, BENZİN: 7 LİRA 22 KURUŞ OLDU’

Aytemiz Petrol çalışanı Nezir Akbaş fiyatlara ilişkin aktarımlarda bulunarak “Dün akşam 26 kuruş zam geldi. İstanbul seçimlerinin hemen arkasından da 20 kuruş da mazota gelmişti. Vatandaşlar seçim bitti zam başladı diye sitem ediyorlar. Zira seçim önü zam yapılmıyor, biter bitmez zam geldiği için doğal olarak seçimlere bağlıyorlar. Bizde yüzde 6 oranında bir kampanya olduğu için panomuzda 6,39 yazıyor ama mazotun şu an fiyatı 6,69 TL, benzin ise 7,22 TL” dedi.

‘ARABAM VARDI, SATTIM. AZ YAKSIN DİYE MOTOR ALDIM’

Cihan Pekuygun, benzine gelen zamların ardından geçmişle günümüzü kıyaslayarak “Arabam vardı, arabamı sattım. Motor aldım, az yaksın diye. Bugün mazotlu bir araba ile benzinli bir araba arasında bir fark kalmadı. Bize alternatif bir seçenek dahi bırakmadılar. Benzin 3,5 lirayken 7 liraya çıktı. Bir depoyla gidebileceğimiz kilometre de aynı oranda, yani yarı yarıya düştü. Benzin fiyatları çok pahalı. Daha dün Konya’ya gittim, geldim. 200 lirayla gittim, 200 lirayla döndüm. Toplamda 400 lira tuttu mazot masrafım. Normal şartlarda bu rakamın 250 lira civarında olması lazım” ifadelerini kullandı.

’20 LİRALIK GAZLA 90 KİLOMETRE GİDİYORDUM, 50’YE DÜŞTÜ’

Petrolden benzin almaya gelen Serdar Bütün, zamları değerlendirdi. Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına konuşan Bütün “Eskiden aldığım 20 liralık gazla tam 90 kilometre yapıyordum. Şimdi 50 kilometre, hadi bilemedin 60 kilometre ancak yapabiliyorsun. Arada yaklaşık olarak yarı yarıya fark var. Gazla benzin bile aynı seviyeye geldi resmen” dedi.