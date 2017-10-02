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Zam şampiyonu yeşil soğan oldu

İstanbul'da Eylül ayında zam şampiyonu yeşil soğan olurken, fiyatı en fazla düşen ürün erik oldu

Zam şampiyonu yeşil soğan oldu

İstanbul'da Eylül ayında zam şampiyonu yeşil soğan olurken, fiyatı en fazla düşen ürün erik oldu

02 Ekim 2017 Pazartesi 10:40
Zam şampiyonu yeşil soğan oldu
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İSTANBUL Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Eylül ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. Buna göre; 2017 Eylül ayında İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 75’inin perakende fiyatı artarken, 27 ürünün fiyatı düştü, 140 ürünün fiyatı ise değişmedi. Gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan yeşil soğan, 2017 Eylül ayı itibariyle yüzde 31.44 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler; kültür, eğitim ve eğlence grubundan yüzde 17.97 ile kurşun kalem, yüzde 17.78 ile tiyatro giriş bilet ücreti, gıda maddeleri grubundan yüzde 17.38 ile limon ve yüzde 16.03 ile okul çantası oldu.

En fazla erik ucuzladı

2017 Eylül ayında erik yüzde 24.75 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 16.22 ile armut, yüzde 14.37 ile balık, yüzde 13.49 ile yaş üzüm ve yüzde 12,65 ile şeftali oldu.

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İstanbul Ticaret OdasıZam şampiyonuYeşil SoğanİTO
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