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Zam gelecek mi? İşte cevabı

Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin en son 2012 yılında güncellendiğini belirterek, "Bu yıl da fiyatlar aynı kalacak" dedi

Zam gelecek mi? İşte cevabı

Karayolları Genel Müdürü Cahit Turhan, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin en son 2012 yılında güncellendiğini belirterek, "Bu yıl da fiyatlar aynı kalacak" dedi

08 Mart 2015 Pazar 12:32
Zam gelecek mi? İşte cevabı
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KARAYOLLARI Genel Müdürü Cahit Turhan, köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin en son 2012 yılında güncellendiğini belirterek, "Bu yıl da fiyatlar aynı kalacak" dedi.
Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köprü ve otoyolların geçiş ücretlerinin "fiyat güncellemesi" denilen bir sistemle belirli kriterleri baz alarak belirlendiğini kaydetti.
Son üç yıldır enflasyon oranlarının düşük olması nedeniyle köprü ve otoyol geçiş ücretlerine artış yapılmadığını anlatan Turhan, söz konusu ücretlerin en son 2012 yılında güncellendiğini anımsattı.
Gelecek yıllarda köprü ve otoyol ücretlerinin güncellenmesi gerektiğini dile getiren Turhan, "Bu yıl da fiyatlar aynı kalacak. Enflasyonun düşük seyretmesi fiyatların aynı kalmasında önemli bir etken ama önümüzdeki yıllarda güncelleme yapılması gerekir. Şu anda böyle bir şey yok" diye konuştu.
Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinde, araç boyutuna göre, 4,25 lira ile 32,25 lira arasında geçiş ücreti tarifesi uygulanıyor. Otoyol gişelerinde ise 1. sınıf araçlar için geçiş ücreti 2,25 lira ile 15 lira arasında değişiyor.
Kaynak: Hürriyet

 
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Son Güncelleme: 08.03.2015 11:34
Anahtar Kelimeler:
Karayolları Genel Müdürü Cahit TurhanKöprüOtoyol Geçiş
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