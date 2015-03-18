Yüzlerce banka için şok karar

BANKALARIN kredi derecelendirmelerinde uyguladığı metodları değiştiren kredi derecelendirme şirketi Moody's, küresel ölçekte yüzlerce bankanın kredi notunu izlemeye aldığını açıkladı.

Moody'sden yapılan açıklamaya göre şirket 84'ü artırım ve 63'ü indirim hedefli olmak üzere toplam 147 bankanın kredi notunu izlemeye aldı.

Şirket, 314'ü yukarı yönlü, 96'sı aşağı yönlü ve 11'inin yönü belirsiz olmak üzere toplam 421 bankanın da uzun vadeli mevduat kredilerini izlemeye aldı.



Moody's ayrıca, 214 tanesi not artırım, 212'si not indirim ve 25 tanesinin yönü belirsiz olmak üzere toplam 451 bankanın teminatsız alacaklarının ve ihraçcılarının notlarını da izlemeye aldı.

Moody's aynı zamanda, yeni metodolojisinin kuralları çerçevesinde, 124 bankanın uzun vadeli mevduat notları ile 147 bankanın teminatsız alacaklarının ve ihraçcılarının notlarını da teyit etti.