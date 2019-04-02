Yüzde 300 artıyor! İşte kuruşu kuruşuna tarladan markete fiyat farkları

BELEDİYELER eliyle kurulan tanzim satışlara marketler talip olsa da meyve-sebze ve bakliyatta üretici ile tüketici arasındaki fiyat farkı kapanmıyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) açıkladığı Mart ayı raporuna göre, üreticiden tüketiciye ulaşan fiyat farkı bazı ürünlerde yüzde 300'leri buldu. Rapora göre, üreticide 2 lira olan kırmızı mercimek yüzde 255 liralık artışla markette 7,5 liraya, 2,4 lira olan yeşil mercimek yüzde 251 artışla 8,44 liraya, 3,16 lira olan nohut ise yüzde 237 artışla 10 liraya çıkıyor.

4 KAT FİYAT FARKI BULUNUYOR

Üretici ile market arasında fark özellikle kuru incir, kuru kayısı gibi ürünlerde 4 kata kadar ulaşıyor. Üreticide 15 lira olan kuru incir markette 60 liradan satılırken, 10 lira olan kuru kayısı da rafta 38 liradan etiketleniyor. TZOB, bakliyattaki bu fiyat artışlarının arzdaki daralma, talepteki artış ve depolama maliyetlerinden kaynaklanabileceğini aktardı.

EN FAZLA FİYAT ARTIŞI SİVRİ BİBERDE

Sabah'ta yer alan habere göre, sera üretiminin devam ettiği Mart ayında meyve-sebzenin marketteki fiyat artışı da göze çarpıyor. Söz konusu ayda markette en fazla fiyat artışının yüzde 67,73 ile sivri biberde görüldüğünü belirten TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, bunu yüzde 15,32 ile pırasa ve yüzde 12,77 ile domatesin izlediğini söyledi. Üreticide de en fazla fiyat artışının yüzde 50,23 ile sivri biberde görüldüğünü aktaran Bayraktar, domates, havuç, portakal ve pırasanın üretici fiyatlarında da artış görüldüğünü söyledi. Bayraktar, "Sivri biberde dönemsel olarak hasat edilen ürün miktarının azalması fiyat artışında etkili olurken, domateste artan talep fiyatlara yansıdı. Arzın depolardan sağlandığı havuçta ürün miktarındaki azalmaya bağlı olarak fiyat artışı yaşandı. Aynı şekilde portakalda hasadın sonuna gelinmesi ve arzın depolardan sağlanması fiyatları artırdı. Benzer durum patates ve kuru soğanda da görüldü" dedi.

FİYATI EN FAZLA DÜŞEN ÜRÜN SALATALIK OLDU

Mart ayında üreticide karnabahar, marul, limon, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, Antep fıstığı ve zeytinyağı fiyatında bir değişim olmazken, yüzde 43,47 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün salatalık oldu. Salatalıktaki fiyat düşüşünü yüzde 33,33 ile yeşil soğan, yüzde 28,26 ile kabak, yüzde 22 ile maydanoz, yüzde 21,05 ile patlıcan, yüzde 18,52 ile ıspanak izledi. Üretici fiyatlarındaki market fiyatlarına da yansıdı. Markette fiyat düşüşünün en fazla yüzde 38,10 ile yeşil soğanda görüldüğünü bildiren Bayraktar, şunları kaydetti: "Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 25,64 ile patlıcan, yüzde 18,93 ile ıspanak, yüzde 18,68 ile kabak, yüzde 13,07 maydanoz, yüzde 11,67 ile salatalık, yüzde 10,26 ile kuru soğan izledi."