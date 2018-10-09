Yüzde 10 indirime gidecek 5 market zinciri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan enflasyonla mücadele programına Carrefour, Migros, BİM, Şok ve Metro marketler zinciri destek kararı aldı

Yüzde 10 indirime gidecek 5 market zinciri belli oldu
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ENFLASYONLA mücadele programıyla birlikte gözler indirim yapan marketlere çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı enflasyonla mücadele programı öncesine bazı marketler indirim kararı aldı.

BEKLENEN PROGRAM AÇIKLANDI

Türkiye, Bakan Albayrak'ın açıklayacağı enflasyonla mücadele programına kilitlenmişti. Bugün kameralar karşısına geçen Bakan Albayrak piyasalarda zam değil indirim başlayacağını söyledi.

BEŞ BÜYÜK MARKET İNDİRİME KATILDI

Başlatılan mücadele kapsamında Carrefour, Migros, BİM, Şok ve Metro marketler zincirinde, 50 üründe yüzde 10 indirim kararı aldı.KOSGEB alacaklarına ilave erteleme yapılırken, Çaykur önümüzdeki dönemde zam yapmama kararı aldı.

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