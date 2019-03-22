Yüz binlerce memuru ilgilendiriyor! O ücretler belli oldu

YÜZ binlerce memur bekliyordu. Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet memurlarına yapılacak giyecek yardımıyla ilgili genelge yayımladı. Genelge bütün kurumlara gönderildi.

Genelgede şunlara vurgu yapıldı: “Kurum ve kuruluşların verecekleri giyim eşyalarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenip, standart fiyatlar göz önünde bulundurularak karşılanacak. Yönetmeliğe göre kadro unvanı şoför olan personele verilecek eşyalar; takım elbise, tulum, ayakkabı, yağmurluk, atkı ve eldiven olarak belirlendi. Kullanma süreleri ise yağmurluk için iki yıl, atkı için üç ve diğer giyim eşyaları için bir yıldır.

Ödemelerde ise takım elbise 176,82 TL, Tulum 34,03 TL, ayakkabı, 49,90 TL, yağmurluk,38,37 TL, atkı 6,78 TL, eldiven 4 ,34 TL olmak üzere toplam 310,24 TL tutarında ödeme yapılacak.

Yardımcı hizmetler sınıfında bulunan personele ise takım elbise ve ayakkabı verilecektir. Takım elbise 176,82 TL ve ayakkabı 49,90 TL olmak üzere 226,72 TL tutarında ödeme yapılacak. Personele daha önceki yıllarda verilmiş olan ve henüz kullanma süresi dolmamış giyim eşyalarının bedeli kullanma süreleri dolduktan sonra ödenecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2019, 16:41