Yüz binlerce kişiye güzel haber! Ücret desteği...

4447 sayılı Kanunun geçici 19. maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde, başka bir ifadeyle İstihdam Seferberliği kapsamında hayata geçirilen ücret desteğinin uygulama detaylarını düzenleyen genelge, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçtiğimiz hafta yayımlandı. Milliyet gazetesinden Cem Kılıç bugünkü yazısında, söz konusu genelge kapsamında ücret desteğinin uygulanması ile ilgili hususları ele alıyor. İşte Kılıç'ın yazısı...

Prim desteği



Ücret desteği ile birlikte 7103 sayılı Kanun çerçevesinde halihazırda uygulanmakta olan prim desteği de verilecek. Dolayısıyla, son üç aydır işsiz bir kişiyi 2018 yılında ortalama çalıştırdığı işçi sayısına ilave olarak istihdam eden işveren hem prim, hem ücret desteğinden yararlanabilecek. Ücret ve prim desteğinin birlikte uygulandığı durumda, işveren çalıştırdığı işçi için ücret, prim ve vergi ödememiş olacak. Bu kapsamda işverene sağlanan destek tutarının 3.134 TL’ye ulaşması söz konusu.



Ücret desteğinin şartları



Ücret desteğinin alınabilmesi için hem sigortalı açısından hem de işveren açısından bazı koşulların yerine getirilmesi gerekiyor. Bu anlamda, sigortalının 1 Şubat - 30 Nisan 2019 tarihleri arasında işe alınması, son üç ay içinde 4/a, 4/c 10 günden fazla sigortalılığının bulunmaması veya 4/b, ek 6, ek 9 sigortalı olmaması, ayrıca İŞKUR’a da kayıtlı olması şartları aranıyor. Bununla birlikte, işverenin bu destekten yararlanabilmesi için işe yeni alınacak kişilerin 2018 yılında SGK’ya en az sigortalı bildirilen aydaki işçi sayısına ilave olması, işverenin prim borcunun bulunmaması, aylık prim hizmet bildirgelerinin zamanında veriliyor olması ile destek kapsamında istihdam edilen kişilerin işveren tarafından haklı nedenle fesih dışında 9 aylık süreyle işten çıkarılmaması gerekiyor.



İşçi sayısı hesaplanırken kimler dikkate alınmayacak?



Ücret desteğinin uygulanması ile ilgili kritik hususlardan biri, yararlanma şartları arasında sayılan 2018 yılında SGK’ya en az sigortalı bildirilen aydaki işçi sayısının tespiti.



Genelgede yer alan düzenlemeye göre; 2018 yılında SGK’ya en az sigortalı bildirilen aydaki işçi sayısı hesaplanırken, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar, aday çıraklar, geçici 20. maddeye tabi çalışanlar, Türk işverenler tarafından sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere götürülerek çalıştırılan Türk işçileri, meslek liselerinde okumaktayken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Kanun uyarınca üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden bakmakla yükümlü olunanlar dikkate alınmayacak.



Destek 2.020 TL’ye kadar çıkıyor



Teşvik kapsamındaki işçinin SGK’ya 30 gün üzerinden bildirilmesi halinde destek tutarı 2.020 TL olacak. Yani, işverene net asgari ücret üzerinden ücret desteği sağlanacak. Gün başına ücret desteği 67.36 TL. Dolayısıyla, işçinin SGK’ya bildirildiği gün sayısı düşük olursa ücret desteği de azalacak.



İşten çıkarma nedenine dikkat



Ücret desteğinden yararlanılabilmesi için destek kapsamındaki sigortalıların 9 ay boyunca (1, 4, 5, 15, 17, 19, 20, 22, 25, 34) kodlarıyla işten çıkarılmamaları gerekiyor. 9 aylık süre tamamlanmadan belirtilen kodlarla işten çıkarılan sigortalılar için SGK tarafından sağlanan ücret desteğinin geri alınması söz konusu. Diğer taraftan, eğer prim desteğinin şartları sağlanmış ise geri alınacak tutar yalnızca ücret desteği olacak. Genelgeye göre, asıl işveren - alt işveren ilişkisinin bulunduğu işyerlerinde asıl işveren ve alt işveren ayrı ayrı kendi çalıştırdıkları sigortalılar için ücret desteğinden faydalanabilecekler. Dahası, ev hizmetleri ve konut kapıcılığı çerçevesinde açılan dosyalarda da prim desteğinden faydalanılması mümkün. Ancak bu çerçevedeki işyerlerinin ücret desteğinden faydalanması için 2018 ve daha önceki yıllarda tescil edilmiş olması gerekiyor.



2019’da tescil edilen işyerine ücret desteği yok, prim desteği var



Genelge uyarınca, 2019 yılında tescil ettirilen işyerleri için ücret desteği uygulanmayacak. Ancak bu işyerleri prim desteğinden faydalanabilecek. Ücret desteği tutarları, işverenin bir sonraki aya ilişkin prim borcundan mahsup edilecek. Bu anlamda, örneğin Mayıs ayında yararlanılacak tutarlar, Haziran ayının prim borcundan mahsup edilecek. İlgili aydaki prim borcunun, ücret desteğinden az olmasında ise bu tutar bir sonraki aya devredecek ve tutar bitene kadar mahsup işlemi yapılacak.