Yüz binlerce kadına güzel haber! Günlük 800 lira ve emeklilik…

EV kadınlarına birçok destek veriliyor. Kadınlar her ne kadar bir işyerinde çalışmıyor da olsalar ev işleriyle ve yine evde yaptıkları üretimle ekonomiye katkı yapıyorlar. Kadınların kendi yaptıkları üretimlerle ilgili sosyal güvenceye kavuşmaları için önemli düzenlemeler yapıldı. Gerek emeklilik imkanı gerekse esnaflık hakkı ile üretime katılmaları sağlandı. İşte kadınlara verilen destekler…

ÇALIŞMADAN PRİM KAZANIN

Emeklilik için yasalarımız yıl, yaş ve prim olmak üzere üç şart koyuyorlar. Yıl için belli bir süre sigortalı olarak geçirmek lazım. Yaş ise işe giriş tarihine göre belirleniyor. Çalışanların primleri ödenirken çalışmayanlar için de isteğe bağlı sigorta bulunuyor. Bu sistem sayesinde başta ev hanımları olmak üzere çalışma imkanı olmayan, ya da çalışmaya ara vermiş primi eksik olan vatandaşlar emeklilik hakkına kavuşuyor. Bunun için çalışmıyor olmak veya emekli olmamak ayrıca da 18 yaşında olmak yetiyor. İsteğe bağlı sigortalılar kendi primlerini kendileri ödeyerek günlerini tamamlayıp emekli olabiliyorlar. İsteğe bağlı sigortayı başlatmak da çok kolay.En yakın SGK müdürlüğüne giderek bir dilekçe vermeniz yeterli. Ardından sizin sigortanız başlamış oluyor.

EKSİK GÜNLERİ TAMAMLAYIN

Her ay priminizi yatırarak emeklilik gününüzü tamamlayabilirsiniz. Ayrıca daha önce çalışmalarınız varsa ve priminiz eksik ise bu sayede yine prim gününüzü tamamlayabilirsiniz. İsteğe bağlı sigortalılar 1 Ekim 2008 sonrası 4B'li yani Bağ-Kur'lu olarak değerlendiriliyor. Yani emekliliğiniz hesaplanırken Bağ-Kur şartları geçerli oluyor. Ödenecek primler geçerli asgari ücrete göre belirleniyor. Bu yıl için en düşük prim miktarı aylık 818,68 TL olacak. İsteğe bağlı sigortalı olanlar sadece emeklilik haklarından değil diğer çalışanlar gibi sağlık hizmetlerinden de yararlanıyor.

GELİR VERGİSİ YOK

Evde küçük işler yaparak para kazanan ev kadınları hem sigortalı sayılıyor, hem de vergi vermeden esnaf oluyor. Üstelik primlerini 26 gün ödeyip 30 gün üzerinden sigorta ile emeklilik hakkına da kavuşuyor.Vergi kanununda düzenlenen "Esnaf Muaflığı' ev kadınları için de büyük bir avantaj getiriyor. Milyonlarca kadın evde giyecek, yiyecek, süs eşyası üreterek satıyor.Esnaf muaflığı için, motorlu taşıt kullanmamak şartı ile, bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler, gezici olarak bir mesleği icra edenler, evlerde işçi almamak şartıyla üretim yapıp satanlar vergiden muaf esnaf sayılıyor. Ayrıca son çıkan düzenleme ile de bir yıllık brüt asgari ücret tutarını (2019 yılı için 30.700,80 TL) geçmemek kaydıyla internetten de satış yapanlar vergiden muaf olacak.

BELGE ALMAK ÜCRETSİZ

Bu tür işleri yapanlar vergi dairelerine başvurduklarında 'Esnaf Muafiyet Belgesi' alabiliyor. Belgeyi alanlar 3 yılda bir bunu yenilemek zorundalar. Bu belge karşılığında bir bedel de ödenmiyor. Bu şekilde belge alan ev kadınları isterlerse sigortalı da oluyor. Bu yıl için 26 günlük prim ödeyerek 30 gün kazanılabiliyor.

İŞKUR'DAN DESTEK

Çalışan kadın sayısının artırılması ve kadınların istihdam edilmesine aracılık eden İŞKUR, ev kadınlarını yakından ilgilendiren proje geliştirdi. Ev kadınları günlük ortalama 3-4 saat çalışmayla, 600 ile 800 lira arasında gelir elde edebilecek. İŞKUR tarafından sunulan bu imkandan yararlanmak isteyen kadınlar, kuruma giderek iş ve meslek danışmanları aracılığıyla kayıt yaptırarak, sisteme kaydedilecek. Kadınların eğitim sertifika ve belgeleri dikkate alınarak, evde yapmalarına uygun olan işler, SMS’le iletilecek. Söz konusu proje kapsamında ev kadınları; nikah şekeri, bitki çayı paketleme, sabun, tel toka kutulama, kulak çubuğu ambalajlama, poşet katlama, cetvel seti hazırlama, küpe arkası takma, takı tasarımı, tırnak kutulama, mandal montajı, gömlek yakası dikme, peçete halkası yapma, gibi işler yapacak.