Yürürlüğe girdi: Memur alımlarında yeni dönem!

MAHALLİ İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye Zabıta ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre; belediyelere zabıta memuru ve itfaiye eri; il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile mahalli idare birlikleri ve döner sermayeli kuruluşlara memur personel alımları yeni düzenleme kapsamında yapılacak.

ALIMLAR İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İZNİ İLE OLACAK

Mahalli idareler, atama yapmak istedikleri kadro unvanı ve sayıları için İçişleri Bakanlığı'ndan izin alacak. İdare bünyesinde (5) kişilik sınav komisyonu oluşturulacak. Sınav ile ilgili bütün işlemler bu komisyon tarafından yürütülecek.

ADAYLARA BAŞVURULAR EN AZ 15 GÜN ÖNCE DUYURULACAK

Atama yapılacak memur kadroları ve aranacak nitelikler ülke genelinde yayın yapan bir gazetede, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü internet sitesinde, ilgili mahalli idarenin internet sitesinde ve Devlet Personel Başkanlığı internet sitesinde başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyurulacak.

İdare, başvuru yapan adayları, KPSS başarı puanına göre en yüksek puanlı adaydan başlayarak sıralayacak. Atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sınava çağırılacak.

Sınav, yazılı ve sözlü olacak. İtfaiye eri kadroları için ayrıca uygulama sınavı da yapılacak.

ARİTMETİK ORTALAMA ALINACAK

Atamaya esas başarı puanı, idare tarafından yapılan yazılı ve sözlü giriş sınavı puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecek.