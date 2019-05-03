Yurt içi üretici fiyat endeksi arttı

TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %2,98, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,18, bir önceki yılın aynı ayına göre %30,12 ve on iki aylık ortalamalara göre %32,24 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri madencilik ve taşocakçılığı sektöründe %3,45, imalat sanayi sektöründe %2,86, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe %4,96 ve su temini sektöründe %0,36 artış olarak gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ HAM PETROL VE DOĞAL GAZDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki aya göre en fazla artış %17,12 ile ham petrol ve doğal gaz, %8,83 ile tütün ürünleri, %7,40 ile kok ve rafine petrol ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık içecekler %0,86, ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç) %0,29 ile bir önceki aya göre azalan alt sektörler oldu.

ANA SANAYİ GRUPLARINDA AYLIK EN FAZLA ARTIŞ ENERJİDE GERÇEKLEŞTİ

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Nisan ayında aylık ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.