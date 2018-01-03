Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
'Emzirmek kilo verdiriyor'
'Emzirmek kilo verdiriyor'
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
Kanser yüzünü gençlere çevirdi
3 Ocak 2018 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
3 Ocak 2018 Yeni Alanya...
3 Ocak 2018 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
3 Ocak Günlük Burç Yorumu

Yurt dışından gelen siparişler 6.5 yılın zirvesinde

İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Aralık 2017 dönemi sonuçları açıklandı

Yurt dışından gelen siparişler 6.5 yılın zirvesinde

İstanbul Sanayi Odası Türkiye ve İstanbul İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketlerinin Aralık 2017 dönemi sonuçları açıklandı

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:50
Yurt dışından gelen siparişler 6.5 yılın zirvesinde
banner404

KASIM'DA 52.9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Aralık’ta 54.9’a yükselerek Ağustos’tan bu yana gözlenen en yüksek düzeyde iyileşme yaşandığını gösterdi. Endeks uzun dönem ortalamasının belirgin bir şekilde üzerinde ölçülürken, iyileşme eğilimi üst üste 10’uncu aya taşındı. Aralık ayında yeni ihracat siparişlerinde Şubat 2011’den beri gözlenen en yüksek artış görüldü. Yeni siparişlerdeki büyümenin etkisiyle imalat sektörünün üretimi üst üste 11’in ay artış göstermiş oldu. İstihdamın Mart 2011’den beri gözlenen en yüksek hızda artması üretimdeki büyümeyi destekledi. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbulSipariş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nefesler tutuldu! Enflasyon rakamları açıklandı
Nefesler tutuldu! Enflasyon rakamları açıklandı
Emeklilerin zammı belli oluyor! Saat 10:00'da...
Emeklilerin zammı belli oluyor! Saat 10:00'da...
100 milyarlık enjeksiyon
100 milyarlık enjeksiyon

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim