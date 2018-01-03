Yurt dışından gelen siparişler 6.5 yılın zirvesinde

KASIM'DA 52.9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI Aralık’ta 54.9’a yükselerek Ağustos’tan bu yana gözlenen en yüksek düzeyde iyileşme yaşandığını gösterdi. Endeks uzun dönem ortalamasının belirgin bir şekilde üzerinde ölçülürken, iyileşme eğilimi üst üste 10’uncu aya taşındı. Aralık ayında yeni ihracat siparişlerinde Şubat 2011’den beri gözlenen en yüksek artış görüldü. Yeni siparişlerdeki büyümenin etkisiyle imalat sektörünün üretimi üst üste 11’in ay artış göstermiş oldu. İstihdamın Mart 2011’den beri gözlenen en yüksek hızda artması üretimdeki büyümeyi destekledi.