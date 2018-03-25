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Yurt dışına çıkacaklara iyi haber! Harç ücreti biletin içinde olacak

Yurt dışına çıkış yapan Türklerden çıkış başına alınan 15 TL'lik harç ücretinin, vatandaşlara kolaylık olması açısından uçak bileti fiyatlarına dahil edilmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı

Yurt dışına çıkacaklara iyi haber! Harç ücreti biletin içinde olacak

Yurt dışına çıkış yapan Türklerden çıkış başına alınan 15 TL'lik harç ücretinin, vatandaşlara kolaylık olması açısından uçak bileti fiyatlarına dahil edilmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı

25 Mart 2018 Pazar 10:21
Yurt dışına çıkacaklara iyi haber! Harç ücreti biletin içinde olacak
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YURT dışına çıkış yapan Türk vatandaşlarından alınan 15 TL tutarındaki harçlardan yılda 100 milyon TL'yi geçen gelir elde ediliyor. Harç ödemesi kaynak olarak kullanıldığı için gelecekte de devam edecek ancak vatandaşa da kolaylık olması açısından biletlere dahil olmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Üzerinde çalışılan bir programın ilgili otoriteler tarafından kabul görmesi halinde, bir yazılım sayesinde yolcu hava yollarından bilet alırken harç bedelini ödeyebilecek.

HARÇ PULU ÖDEMESİ SEÇENEĞİ BULUNACAK

Gazete Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre yerli ve yabancı hava yolu şirketinden bilet alan harç ödemesi gereken Türk yolcu, bilet alımı sırasında harç pulu ödemesiyle ilgili bir seçenekle karşılaşacak. Bu seçeneği kabul ederek ödemeyi yapan yolcunun biniş bankosundan aldığı biniş kartında otomatik olarak "Harç ödemesi yapmıştır" yazacak. Uygulama kabul edilse de vezneler yine harç pulu vermeye devam edecek. 15 TL'lik harç bedeli anlaşmalı bankalara ödenmesinin yanı sıra vergi dairelerinden veya havalimanlarındaki vezneden pul alım yoluyla da yapılıyor.

YILLARA GÖRE HARÇ GELİRLERİ

2007: 58 milyon 871 bin TL

2008: 50 milyon 95 bin TL

2009: 50 milyon 75 bin TL

2010: 73 milyon 940 bin TL

2011: 88 milyon 631 bin TL

2012: 67 milyon 82 bin TL

2013: 86 milyon 449 bin TL

2014: 91 milyon 845 bin TL

2015: 99 milyon 135 bin TL

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Anahtar Kelimeler:
HarçBiletYurt Dışı
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