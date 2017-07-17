Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Yurt dışı sözleşmeli personelin ücret mağduriyeti giderilecek

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede yurt dışı sözleşmeli personelin tavan ücret artışlarının en kısa sürede yapılması gerektiğini vurguladı. Bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu, konuyu Maliye Bakanlığı’yla görüştüğünü açıklayarak yurt dışı sözleşmeli personelin mağduriyetinin en kısa sürede giderileceğini duyurdu

Yurt dışı sözleşmeli personelin ücret mağduriyeti giderilecek

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede yurt dışı sözleşmeli personelin tavan ücret artışlarının en kısa sürede yapılması gerektiğini vurguladı. Bunun üzerine Bakan Çavuşoğlu, konuyu Maliye Bakanlığı’yla görüştüğünü açıklayarak yurt dışı sözleşmeli personelin mağduriyetinin en kısa sürede giderileceğini duyurdu

17 Temmuz 2017 Pazartesi 12:24
Yurt dışı sözleşmeli personelin ücret mağduriyeti giderilecek
banner404

DIŞİŞLERİ Bakanlığı’na bağlı olarak yurt dışında sözleşmeli olarak çalışan personelin 6 yıldır arttırılmayan tavan ücretlerini her platformda gündeme getiren ve eylem kararı alan Büro memur-Sen’in mücadelesi sonuç verdi. Büro Memur-Sen’in sözleşmeli personelin ücretlerinde artış yapılmamasını siyah giyinerek protesto etmesinin ardından Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Genel Başkan Vecdi Yanbaz, görüşmede yurt dışı sözleşmeli personelin ve bakanlık merkezinde çalışan kamu görevlilerinin sorunlarını Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na iletti.

"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜVEY EVLAT DEĞİLDİR”

Dışişleri Bakanlığı’ndaki kamu görevlilerinin sorun ve taleplerine yönelik çalıştay düzenlediklerini belirten Yanbaz, en önemli sorunun yurt dışı sözleşmeli personelin 6 yıldır tavan ücretlerinde artış yapılmaması olduğunu vurguladı. Vecdi Yanbaz, “Bakanlığa bağlı olarak yurt dışındaki büyükelçilik, daimi temsilcilik ve başkonsolosluklarda 4/B kadrosunda sözleşmeli olarak çalışan personelin tavan ücretlerinde 6 yıldır artış yapılmadı. Temel ihtiyaçlara sürekli zam gelirken sözleşmeli personelin ücretlerinin arttırılmaması haksızlıktır, adaletsizliktir. Ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil eden sözleşmeli personel üvey evlat değildir. En kısa sürede yurt dışı sözleşmeli personelin ücretleri artırılmalıdır” dedi.

“PERSONELİN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK”

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz’ın ardından konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışı sözleşmeli personele haksızlık yapıldığının farkında olduğunu söyledi. Sözleşmeli personelin ücretlerinde artış yapılması için gerekli talimatları verdiğini belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, konuyu Maliye Bakanlığı’yla da görüştüğünü açıkladı. Çavuşoğlu, “Hiçbir personelimize haksızlık yapılmasını istemeyiz. Personelimiz bizim için çok önemli. Yurt dışı sözleşmeli personelimizin ücretlerini en kısa sürede artıracak, mağduriyetlerini gidereceğiz” diye konuştu.

 Bakanlığı’na bağlı olarak yurt dışında sözleşmeli olarak çalışan personelin 6 yıldır arttırılmayan tavan ücretlerini her platformda gündeme getiren ve eylem kararı alan Büro memur-Sen’in mücadelesi sonuç verdi. Büro Memur-Sen’in sözleşmeli personelin ücretlerinde artış yapılmamasını siyah giyinerek protesto etmesinin ardından Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü. Genel Başkan Vecdi Yanbaz, görüşmede yurt dışı sözleşmeli personelin ve bakanlık merkezinde çalışan kamu görevlilerinin sorunlarını Bakan Mevlüt Çavuşoğlu’na iletti.

"SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜVEY EVLAT DEĞİLDİR”

Dışişleri Bakanlığı’ndaki kamu görevlilerinin sorun ve taleplerine yönelik çalıştay düzenlediklerini belirten Yanbaz, en önemli sorunun yurt dışı sözleşmeli personelin 6 yıldır tavan ücretlerinde artış yapılmaması olduğunu vurguladı. Vecdi Yanbaz, “Bakanlığa bağlı olarak yurt dışındaki büyükelçilik, daimi temsilcilik ve başkonsolosluklarda 4/B kadrosunda sözleşmeli olarak çalışan personelin tavan ücretlerinde 6 yıldır artış yapılmadı. Temel ihtiyaçlara sürekli zam gelirken sözleşmeli personelin ücretlerinin arttırılmaması haksızlıktır, adaletsizliktir. Ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil eden sözleşmeli personel üvey evlat değildir. En kısa sürede yurt dışı sözleşmeli personelin ücretleri artırılmalıdır” dedi.

“PERSONELİN MAĞDURİYETİ GİDERİLECEK”

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yanbaz’ın ardından konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yurt dışı sözleşmeli personele haksızlık yapıldığının farkında olduğunu söyledi. Sözleşmeli personelin ücretlerinde artış yapılması için gerekli talimatları verdiğini belirten Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, konuyu Maliye Bakanlığı’yla da görüştüğünü açıkladı. Çavuşoğlu, “Hiçbir personelimize haksızlık yapılmasını istemeyiz. Personelimiz bizim için çok önemli. Yurt dışı sözleşmeli personelimizin ücretlerini en kısa sürede artıracak, mağduriyetlerini gidereceğiz” diye konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Yurt DışıSözleşmeliPersonelücretMağduriyetMemurMaliye BakanlığıDışişleri Bakanlığı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arıcılar sertifika aldı
Arıcılar sertifika aldı
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Alanya'da pazarcılarda üye tartışması
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı
Hobi bahçelerinde ilk hasat heyecanı

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim