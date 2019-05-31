Yurt dışı e-ticaret alışverişlerinde yeni dönem

Elektronik ticaret kapsamında kargoyla gönderilen ve bedeli 22 avroyu aşmayan ürünlere tanınan vergi muafiyetini sonlandıran düzenleme bugün itibarıyla yürürlüğe girdi

Yurt dışı e-ticaret alışverişlerinde yeni dönem
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YURT dışı e-ticaret alışverişlerinde yeni dönem. Resmi Gazete'nin 15 Mayıs sayısında Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin  Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı  yayımlanmıştı. Kararda, online yurt dışı sitelerinden yapılan ve değeri 22 avroyu  geçmeyen alışverişlerdeki vergi muafiyetinin kaldırılması, kıymeti bin 500 avroyu  geçmemek şartıyla posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen eşyalar ile  yolcu beraberinde getirilen ve belirlenen limiti aşan eşyaların değeri üzerinden  vergi alınması hükmü yer aldı.
Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeye göre, tahsil edilecek  vergi oranı, eşya Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelirse yüzde 18, diğer  ülkelerden ulaşırsa tek ve maktu olarak yüzde 20 olacak. Söz konusu eşyaların  4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'na ekli 4 sayılı listedeki eşyalardan  olması durumunda ilave yüzde 20 vergi uygulanacak.
Daha önce 2 yıl olan yolcu beraberinde televizyon, müzik çalar ve cep  telefonu getirme hakkı için öngörülen süre 3 yıl olacak. 
Türkiye'deki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığıyla gelen  ve bedeli gönderi başına 150 avroyu geçmeyen kişisel kullanıma mahsus kitap ve  benzeri basılı yayınlardan vergi alınmamasına yönelik uygulama ise devam  edecek.

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