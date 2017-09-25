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'Yüksek fiyat kalite anlamına gelmez'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte bal üreticilerine karşı vatandaşları uyardı

'Yüksek fiyat kalite anlamına gelmez'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sahte bal üreticilerine karşı vatandaşları uyardı

25 Eylül 2017 Pazartesi 22:20
'Yüksek fiyat kalite anlamına gelmez'
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TESK Genel Başkanı Palandöken, “Bal üretiminde Çin’den sonra dünyada ikinci sıradayız. Ülkemizin yılda 105 bin 727 ton bal üretimi var. Fakat üretimin fazla olması fiyatların düşeceği anlamına gelmiyor. Gerçek ve iyi balın en düşük fiyat 50 liradan başlıyor, 250 liraya kadar çıkıyor. Vatandaşlarımız ucuz fiyatta bal satan sahte üreticilere kanmamalı. Tanıdığı ve bildiği esnafları tercih etmeli” dedi.
'33 ÜLKEYE BAL İHRAÇ EDİYORUZ'
Bal üretimi ve arıcılık sektörünün ülkemizde çok geliştiğini vurgulayan Palandöken, “Dünyada 1,5 milyon tondan fazla bal üretiliyor. Bunun yüzde 30,6’sını Çin, yüzde 6,85’ini ülkemiz, yüzde 5,35’ini ABD üretiyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin (TZOB) açıkladığı verilere göre, ülkemizde 84 bini aşkın işletmede 7,9 milyonu aşkın kovanda 105 bin 727 ton bal üretimi gerçekleştiriliyor. 2,2 milyar Dolar'lık dünya bal ihraç pazarından yüzde 1,1 pay alıyoruz. Üretimimizin yüzde 3,4’ünü yani 3 bin 623 tonunu dünyada 33 ülkeye ihraç ediyoruz. Ordu 16 bin 278 ton ile birinci, Muğla 15 bin 875 ton ile ikinci, Adana 9 bin 477 ton ile üçüncü sıradaki ülkemizin en çok bal üreten illeri” diye konuştu.
'KALİTELİ BALIN FİYATI DÜŞMEZ'
Kaliteli balın düşük fiyattan verilemeyeceğini söyleyerek vatandaşları sahte bal üreticilerine karşı uyaran Palandöken, “Yaz mevsimindeki yağışlar ve arı ölümlerin çok fazla yaşanmaması ile bal üreticileri son 20 yılın en iyi verimini ve fiyatını gördü. Üretimdeki yoğunluğumuz ise gıda sahteciliğinin yaşanmasına sebep oluyor. Sahte bal üreticileri şeker şurubu gibi katkı maddeleri katarak ucuza bal satıyorlar. Halbuki iyi ve kaliteli bal ucuza satılamaz. Bugün ülkemizde balın fiyatı en düşük 50 lira ve 150-200 civarında artıyor. 5 kavanoz balı 100 liraya satıp yanında promosyon ürünler veren satıcılar mevcut. Vatandaşımız bunlara kanmamalı. Hiçbir katkı maddesi eklenmeyen ve bir maddesi çıkarılmadan üretilen iyi baldır. Vatandaşlarımız bakarak koklayarak balın sahte mi gerçek mi olduğunu anlayamazlar. Laboratuarlarda uzman kişilerin test etmesi gerekir. Vatandaşın bu noktada yapacağı şey, balı güvendiği ve bildiği esnaftan alması. Ucuz olsun diye kanserojen madde içeren sahte bal tercih edilmemeli” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
YüksekKaliteTürkiye Esnaf Ve Sanatkarları KonfederasyonuTESK
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