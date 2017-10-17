Yöneticiye dava açılabilecek

ÇALIŞTIĞI iş yerinde üstü tarafından psikolojik baskıya (mobbing) uğrayan ve işinden ayrılan bir kişi olayı mahkemeye taşıdı. Yöneticisine 40 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Yerel mahkeme bu konularda kişilere dava açılamayacağı gerekçesiyle davayı reddedince konu bir üst mahkemeye taşındı. Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozarak, davacıyı haklı buldu. Avukat Cevat Kazma yaptığı açıklamada, karar ile birlikte mobbing davalarının doğrudan baskıyı uygulayan kişiye açılabileceğini belirterek, doğabilecek tazminatı da kişinin bağlı bulunduğu kurumun değil, mobbingi uygulayan kişinin ödeyeceğini söyledi. Cevat Kazma, çıkan kararın şirketler açısından da önemli olduğunu dile getirerek, "Özellikle kurumsal firmalardaki yönetimler, yöneticilerinin alt kadrolara uyguladıkları baskıyı göremiyor ancak ortaya çıkan zararı şirket ödüyordu" dedi.

ÖZELLİKLE KADIN ÇALIŞANLARA UYGULANIYOR

Son yıllarda hem beyaz yakalı hem de mavi yakalı çalışanların ciddi anlamda psikolojik baskıya maruz kaldığını da vurgulayan Avukat Cevat Kazma, mobbing iddiası ile açılan dava sayılarının da artış gösterdiğini söyledi. Bu tür psikolojik baskıların kadın çalışanlara daha fazla yapıldığını ifade eden Cevat Kazma, "Bana sormadan nasıl hamile kalırsın? Nasıl evini taşırsın? Yıllık izinde neden telefonumu açmıyorsun? Bana sormadan nasıl yurtdışına çıkabilirsin?” gibi baskıların yanı sıra, diğer çalışanların yanında küçük düşürücü, iğneleyici söz ve hakaretlerin de sıkça dava konusu haline geldiğine değindi. Bu davranışların uzun vadede çalışanda bıkkınlığa ve yılgınlığa sebebiyet verebildiğini, depresyon ve psikolojik sorunlara da yol açabildiğini söyleyen Kazma, “Çalışanın verimi ciddi anlama düştüğü gibi şirkete de çok önemli zararlar verebiliyor” dedi.

MEMURLAR DA AMİRİNE DAVA AÇABİLECEK

Mobbingin çalışma hayatının en önemli sorunlarından biri haline geldiğini ve sektör fark etmeksizin herkesin mağdur olabildiğini ifade eden Cevat Kazma, kamu kurumlarında yaşanması halinde de memurun amirine kişisel kusur gerekçesiyle dava açabileceğini söyledi. Çalışanlar arasındaki anlaşmazlık ve uygulanan baskılar sonrası açılacak davaların şirketin işleyişini ve imajını etkileyebileceğini söyleyen Cevat Kazma, bu sorunların dava yoluna gitmeden, arabuluculuk sistemi ile kolayca çözülebileceğini de sözlerine ekledi.

