Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102651
ALTIN
147.120
DOLAR
3.5555
STERLİN
4.7681
EURO
4.1933
29 Eylül 2017 Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları
29 Eylül 2017 Yeni Alanya...
29 Eylül 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
29 Eylül Günlük Burç Yorumu
29 Eylül 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
29 Eylül 2017 Alanya -...
banner468

Yolunuyorsun Türkiye: Torbadan yeni ve gizli zamlar çıktı

Vatandaş MTV’ye gelecek yüzde 40’lık zamma odaklanırken, Meclis’e sunulan torba yasadan yeni zamlar çıktı. Kasko ve sigorta fiyatları artacak, internet ile telefon görüşmeleri pahalı olacak, kredi faizleri daha da yükselecek

Yolunuyorsun Türkiye: Torbadan yeni ve gizli zamlar çıktı

Vatandaş MTV’ye gelecek yüzde 40’lık zamma odaklanırken, Meclis’e sunulan torba yasadan yeni zamlar çıktı. Kasko ve sigorta fiyatları artacak, internet ile telefon görüşmeleri pahalı olacak, kredi faizleri daha da yükselecek

29 Eylül 2017 Cuma 10:22
Yolunuyorsun Türkiye: Torbadan yeni ve gizli zamlar çıktı
banner404

VATANDAŞ MTV'ye (Motorlu Taşıtlar Vergisi) yapılan yüzde 40'lık zamlara isyan ederken, Meclis'e sunulan yeni torba yasa tasarısının içinde hemen her kesimi ilgilendiren zamlar yer alıyor.
Yeni tasarıya göre ev sahipleri artık kira gelirlerinden yüzde 25 yerine yüzde 15 oranında götürü gider düşebilecek. Bu değişiklik, ev sahiplerinin Maliye'ye daha fazla vergi ödeyeceği, yani net kira kazançlarının düşeceği anlamına geliyor. Kira geliri düşen gayrimenkul sahipleri zararı telafi etmek için ev ya da dükkan kiralarına zam yapacak. Dolayısıyla bu vergi artışının faturası dar gelirli kiracılara çıkacak.

KASKO VE SİGORTAYA ZAM

Hükümet vatandaşa dokunmayacağı gerekçesiyle finans kesiminin ödeyeceği Kurumlar Vergisi oranını yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkardı. Bu kesimin içerisinde sigorta şirketleri yer alıyor. Bu artışla, uzun zamandır kâr edemediklerinden yakınıp zam fırsatı kollayan sigorta şirketlerinin vergi yükü en az yüzde 10 arttı. Şirketler bu yükü müşterilerine yansıtacak. Bu durumda da ev ve arabaların zorunlu sigortalarından isteğe bağlı kasko ve sağlık sigortalarına kadar geniş bir kesim zam sağanağıyla karşılaşacak.

29szt07a_ist_ant_trb_ank_adn

KREDİ FAİZLERİ ARTACAK

Sigortacılar gibi bankalar da finans kesimi içinde yer aldığı için aynı vergi yükü bankalara da geldi. Bankalar da yüzde 10'luk vergi artışını kendi müşterilerine yansıtacak.
Dolayısıyla kredi kullananların kredi faizi artacak, bankacılık işlemi yapanlar ilave maliyet ödemek zorunda kalacak. Hatta yükün bir kısmı mevduat müşterilerine yansıtılacak. Aynı şekilde döviz büroları da kendilerine gelen yükü döviz alıp satan müşterilerine yıkacak.
Halen cep telefonlarında yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internette yüzde 5 uygulanan özel iletişim vergisi oranı yeni düzenlemeyle yüzde 7.5'te birleştirilecek. Tek orana geçilmesiyle cep ve ev telefonları üzerindeki vergi yükü azalacak, ancak internetin vergi yükü yüzde 50 civarında artacak. GSM sektöründe konuşmanın payı düşüyor, internetin ağırlığı artıyor. Dolayısıyla bu operasyondan Maliye kârlı çıkacak. Ayrıca diğer maddelerle GSM operatörlerine ilave vergi yükleri getirilecek. Sonuçta şirketler internet kullanımı ve telefon konuşma ücretlerine zam yapmak zorunda kalacak.

AYDINLATMA GİDERİ VATANDAŞA

Yeni düzenlemeyle ülke genelindeki park ve bahçe aydınlatmalarıyla trafik lambalarının aydınlatma giderleri artık bütçeden ödenmeyecek, yükü belediyeler karşılayacak. Belediyeler ya ışıl ışıl yanan parkları karartmak zorunda kalacak ya da vatandaştan aldığı hizmet bedellerine zam yapıp, zabıtaları aracılığıyla daha fazla ceza kesecek.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
ZamGizli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapılandırma borç taksitleri ödeme süresi uzatıldı
Yapılandırma borç taksitleri ödeme süresi uzatıldı
MTV'de artış yüzde 68'e kadar çıkıyor
MTV'de artış yüzde 68'e kadar çıkıyor
SGK'dan önemli uyarı: O tarih uzatıldı
SGK'dan önemli uyarı: O tarih uzatıldı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim