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Yoksulluk sınırı eylülde arttı

2017 Eylül ayına ait asgari geçim endeksi sonuçlarını açıklayan Türkiye Kamu-Sen, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırının artarak 2 bin 600 lira olduğunu belirtti

Yoksulluk sınırı eylülde arttı

2017 Eylül ayına ait asgari geçim endeksi sonuçlarını açıklayan Türkiye Kamu-Sen, çalışan tek kişinin yoksulluk sınırının artarak 2 bin 600 lira olduğunu belirtti

05 Ekim 2017 Perşembe 12:44
Yoksulluk sınırı eylülde arttı
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TÜRKİYE Kamu-Sen Araştırma Geliştirme Merkezi'nin yapmış olduğu 2017  Eylül ayına ait asgari geçim endeksi sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'ndan ( TÜİK) derlenen verilere göre çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2 bin 600,79 lira olarak hesaplandı.

DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN ASGARİ GEÇİM SINIRI 5,3 BİN LİRA

Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi ise 5 bin 336,22 lira olarak belirlendi. Sonuçlar, dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre yüzde 0,03 oranında arttığını gösterdi. Çalışan tek kişinin açlık sınırı da bir önceki aya göre yüzde 0,56 oranında yükseldi ve 2 bin 8,68 lira olarak hesaplandı.

DÖRT KİŞİLİK BİR AİLENİN GIDA VE BARINMA HARCAMALARI BİN 990 LİRA

Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı da eylülde bin 990,64 lira olarak tahmin edildi. Yapılan araştırmada, 4 kişilik bir ailenin sağlık kuruluşlarının belirlediği gibi sağlıklı bir biçimde beslenebilmesi için gerekli harcamanın günlük 39,89 lira olduğu belirlenirken, ailenin aylık gıda harcaması toplamı ise bin 196,73 lira oldu.

GIDA HARCAMALARI MAAŞIN YÜZDE 40'INI OLUŞTURDU

Eylül 2017 itibarı ile ortalama 2 bin 977,68 lira ücret alan bir memurun ailesi için yaptığı gıda harcaması, maaşının yüzde 40,19'unu oluşturdu.  Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde 793,91 lira olarak belirlenen kira gideri ise  Eylül 2017 ortalama maaşının yüzde 26,66'sına denk geldi. Buna göre bir memur, ortalama maaşının yüzde 66,85'ini yalnızca gıda ve barınma harcamalarına ayırmak zorunda kalırken, diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ise maaşının yüzde 33,15'i kaldı. Ortalama ücretle geçinen bir memur ailesinin ulaşım, sağlık, eğitim, haberleşme, giyim gibi diğer zorunlu ihtiyaçlarını karşılaması için  Eylül 2017 maaşından geriye yalnızca 987,10 lira kaldı.

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