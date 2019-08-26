Yoksulluk sınırı: 6.706 TL

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara’da hesaplanan gıda enflasyonunun Ağustos’ta bir önceki aya göre %0.8 azaldığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 2,059 lira, yoksulluk sınırının ise 6,706 lira olduğunu açıkladı.Geçen yıl Ağustos’ta açlık sınırı 1,812 lira, yoksulluk sınırı ise 5,904 lira; bu yıl Temmuz’da ise açlık sınırı 2,075 lira, yoksulluk sınırı ise 6,760 liraydı.Türk-İş açıklamasında yılbaşına göre bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin 148 TL artarak aylık net 2,541 TL olduğuna dikkat çekilerek “Mevcut asgari ücret değil bir ailenin bir kişinin bile geçimini karşılamaktan uzak kalmaktadır” denildi.

SEBZE-MEYVE GERİLİYOR

Türk-İş verilerine göre Mayıs’ta 7.81 TL olan Temmuz’da 6.63’ye gerileyen sebze-meyve ortalama kilogram fiyatı Ağustos’ta 6.12 TL’ye geriledi. Geçen ay 5.82 TL olarak hesaplanan ortalama sebze kilogram fiyatı bu ay 5.38 TL’ye geriledi. Meyve ortalama kilogram fiyatı ise bu ay 6.92 TL olurken bu tutar geçen ay 7.58 TL olmuştu.Türk-İş raporunda, “Sebze ve meyve fiyatları mutfak harcamasında bu ay da bir rahatlama sağladı ve diğer gıda fiyatlarındaki artışı kısmen karşıladı. Ancak pazar esnafı bu gerilemenin geçici olduğunu, tarlada ürünün azaldığını ve bu olumsuzluğun önümüzdeki ay fiyatlara yansıyacağını belirtti” görüşüne yer verildi.TÜİK’in aylık enflasyon verilerini açıklama tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.