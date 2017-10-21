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Yılmadan yatırıma devam

Koç Topluluğu’nun geleneksel ‘Anadolu Buluşmaları’nın 26’ncısı Trabzon’da gerçekleşti

Yılmadan yatırıma devam

Koç Topluluğu’nun geleneksel ‘Anadolu Buluşmaları’nın 26’ncısı Trabzon’da gerçekleşti

21 Ekim 2017 Cumartesi 15:55
Yılmadan yatırıma devam
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KOÇ Topluluğu’nun geleneksel ‘Anadolu Buluşmaları’nın 26’ncısı Trabzon’da gerçekleşti. Koç Topluluğu’nun 500’e yakın bayisinin bir araya geldiği Anadolu Buluşmaları’na Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ve Koç Holding Grup Başkanları da katıldı. Ömer M. Koç, tüm dünyada politik ve ekonomik sistemlerin, hatta toplumların önemli sınavlardan geçtiğini vurguladı. Dünya genelinde iş yapma biçimlerinin önemli bir değişim geçirdiğini anlatan Ömer M. Koç, şunları söyledi: 
30 milyar lira yatırım
 
“Dördüncü Endüstri Devrimi ya da Dijital Çağ olarak adlandırılan bu yeni dönemde; teknoloji ve insan kaynağı gücünü doğru konumlandırabilen kurumlar önemli rol oynayacak. Dünyadaki baş döndürücü gelişime ve değişime ayak uyduracak hatta bunu şekillendirecek nesilleri yetiştirebildiğimiz ölçüde aydınlık ve çağdaş bir geleceğimiz olacağına inanıyorum. Üzerine titreyerek koruduğumuz değerlerimizin; Cumhuriyetimizin ilke ve devrimlerine bağlılığımızın, bugün ne kadar önemli ve kıymetli olduğunu görüyoruz. Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un ‘Ülkem varsa ben de varım, demokrasi varsa hepimiz varız’ sözünün ışığında; ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimine öncülük etmeye, değer katmaya odaklanıyoruz. Yılmadan, cesaretle ve sorumlulukla art arda yeni yatırımlara ve atılımlara devam ediyor, ülkemizin kalkınmasında itici güç olmaya gayret gösteriyoruz.” Ömer M. Koç, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan ekonomik ve siyasi dalgalanmalara rağmen topluluğun son 
5 yılda 30 milyar TL’nin üzerinde yatırım yaptığını hatırlattı. 

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Koç TopluluğuAnadolu BuluşmalarıTrabzonYatırımVehbi Koç
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