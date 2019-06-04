Yıllık kişi başına düşen poşet sayısı 110’a kadar düştü

TÜRKİYE'DE plaştik poşet üretim miktarının yıl bazında 30-35 milyar adet civarında olduğunu belirten Bakan Kurum, ortalam ağırlığında 200 bin ton üretime karşılık geldiğini kaydetti. Kurum, “İstatistiki verilere göre, Türkiye’de bir kişi yılda ortalama 440 adet plastik poşet kullanmaktadır” dedi. Alışveriş esnasında verilen poşetlerin vatandaşlar tarafından daha sonra çöp poşeti olarak kullanılması konusunda ise Kurum şunları kaydetti:

“Gerçekleştirilecek uygulamalar neticesinde, alışverişler esnasında verilen poşetlerin çöp poşeti olarak kullanımının önüne geçilmesi ile hem doğanın hem de çevrenin korunması adına fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Ülkemizde plastik poşeti yasaklamaktan ziyade, insanımızın daha bilinçli bir tüketici olmasını sağlamak amacıyla ücretlendirme yapılması tercih edilmiştir. Malzeme cinsine yönlendirme yapmadan, çok kullanımlık taşıma çantalarının kullanılmasını öneriyoruz.”



Kurum, plastik poşet kullanımının azaltılmasında market görevlilerinin sınırlı poşet vermesinin çözüm olmadığını ise, “Satış görevlilerince sınırlı poşet verilmesi denenmiş ancak, istenen fayda ve verimin sağlanamadığı tespit edilmiştir” sözleriyle açıkladı.



Yüzde 75 azaldı

Kurum, ücretli poşet uygulamasıyla, marketlerde poşet kullanımında yüzde 75’e varan azalma olduğunu ifade etti. Buna göre yıllık kişi başı 440 olan poşet kullanımı 110’a düştüğü hesaplandı. Kurum, “Hedefimiz yüzde 90 oranında plastik poşet kullanımını azaltmak ve kişi başı 40 adede kadar düşürmek” dedi. Kurum poşet satışlarından elde edilen gelirin ne olacağı konusunda ise, “poşet satışlarından elde edilen gelir, çevre koruma faaliyetleri kapsamında kullanılacaktır” diye konuştu.



Depozitoya geçiliyor

Kurum, atık projeleri ekseninde 2021’de “depozito” uygulamasına geçileceğini, böylece katı atık ayrışımının kaynağında gerçekleştirilmiş olacağını söyledi. “Depozito uygulaması; cam, plastik, kağıt, metal ürünlerin hepsinde uygulanacak” ifadelerini kullanan Kurum, belediye başkanlarına düzenlenen toplantıyla depozito uygulamasının anlatılacağını vurguladı. Kurum, şehir meydanlarında, plastik, cam, metal şişelerin atılacağı, geri dönüşümünden de kontör yüklemesi yapılacak uygulamaların artırılacağını bildirdi.