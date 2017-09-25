'Yıldız Akköklüler' ödüllerini aldı

OPERASYONEL mükemmellik, işbirliği geliştirmek, girişimcilik ve ınovasyon ile sürdürülebilirlik alanlarında seçilen en başarılı 8 projenin ödüllendirildiği törende konuşan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet C. Dördüncü, günümüz dünyasında küresel bir vizyonla hareket edilmesi gerektiğini, bu dört alanın ise bu vizyonu taşıyan en önemli dinamikler arasında olduğunu söyledi. Dördüncü, “Akkök Şirketler Grubu'nun bu alanlara öncülük etmesinden ve tüm çalışma arkadaşlarımın da bu anlayışa sahip çıkmasından büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Akkök Şirketler Grubu, en iyi uygulamaların ortaya çıkarılması ve yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği 'Yıldız Akköklüler Ödüllendirme Süreci'nin kazananlarını belirledi. Girişimcilik ve inovasyon, sürdürülebilirlik, operasyonel mükemmellik ve işbirliği geliştirme olmak üzere 4 alanda gerçekleştirilen yarışmaya grup şirketlerinden toplam 39 proje katıldı. Yarışmanın sonucunda, 39 proje arasından seçilen en başarılı 8 projede görev alan 'Yıldız Akköklüler' düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet C. Dördüncü şöyle konuştu; “Günümüz dünyasında küresel bir vizyonla hareket edilmesi gerektiğini ve bu dört önemli alanın bu vizyonu taşıyacak en önemli dinamikler arasında olduğunu düşünüyorum. Akkök Şirketler Grubu'nun girişimcilik ve inovasyon, sürdürülebilirlik, operasyonel mükemmellik ve işbirliği geliştirmek gibi önemli alanlarda öncülük ederek vizyonunu ortaya koymasından ve tüm çalışanların da bu anlayışa sahip çıkmasından büyük mutluluk duyuyorum”.

Konuşmasında sürekli gelişen insan kaynağı anlayışının önemine dikkat çeken Dördüncü, değişim için gelişimin, gelişim için de değişimin şart olduğunu vurguladı. Özellikle rekabetin yoğun yaşandığı günümüzde sürdürülebilir avantaj yakalamak için gelişimin vazgeçilmez ve kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekledi.

Akkök Holding İnsan Kaynakları Direktörü Şerife Füsun Ömür ise kurum performansının ileriye götürülmesinde çalışanların öneminin tartışılmaz olduğunu vurguladı.

Ömür, 'Yıldız Akköklüler Ödüllendirme Süreci'nin, çalışanların çalışanları aday gösterip, birbirlerinin başarılarını takdir ederek kurum kültürü ve performansına önemli katkılar sağlayan, şirket içi en iyi uygulamaları ortaya çıkaran bir ödüllendirme sistemi olduğunu söyledi.

Bu yıl 39 projenin değerlendirmeye alındığını belirten Ömür, şirketler içerisinden yapılan ön eleme sonrası seçilen en başarılı uygulamaların 7 üyeden oluşan 'Akkök Değerlendirme Komitesi' tarafından yapılan değerlendirme sonucunda belirlendiğini ifade etti.

'Yıldız Akköklüler Ödüllendirme Süreci'nin kazanan projeleri;

'Operasyonel Mükemmellik' alanında Akenerji çalışanları 'Erzin Santralinin Operasyonel Esnekliği ve Sekonder Frekans Kontrol (SFK) Rezerv Kapasitesinin Arttırılması' projesiyle, Aksa Akrilik ekibi 'Polimerizasyon Ünitesinde Üretim Kaybının Önlenmesi' projesiyle ödül almaya layık görüldü. 'Sürdürülebilirlik' alanında ise Akbatı ekibinin 'Akbatı Aile Festivali' projesi ve SEDAŞ'ın 'Hızlı Enerjilendirme Sistemi' projesi ipi göğüsledi. 'İşbirliği Geliştirme' alanında da 'Karbon Elyaf Prosesi için Apre Geliştirilmesi ve Uygulamaları' projesi ile Ak-Kim ve DowAksa ekibi ve Ak-Kim ekibinin 'Yeni APS Tesisi Elektrolizörlerin Tasarımı ve Kurulum' projesi ödüle layık görüldü. 'Girişimcilik ve İnovasyon' alanında 'Tazminat Cezası Önleme' projesi ile SEDAŞ ekibi ve 'Mevcut Yapıların Karbon Lifli Kompozitler ile Güçlendirilmesine Yönelik Tam Ölçekli Bina Deneyleri' projesi ile DowAksa ekibi kazananlar arasına girdi.